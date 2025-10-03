โสภณ รับ รบ.ทำงาน 4 เดือน เพื่อ 4 ปี วอนอย่ามองบุรีรัมย์เป็นผู้ร้าย ลั่นมีผู้นำจิตวิญญาณจริงแต่เขาไม่ก้าวก่าย เหมือนจันทร์ส่องหล้า
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาระบุหลังประชุมการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ อ.ลำปลายมาศ ว่า ก่อนอื่นต้องกล่าวถึงตำแหน่งที่ตนได้รับมาคือรองนายกรัฐมนตรี ส่วนตัวไม่ได้ตื่นเต้นอะไร แต่ก็ดีใจที่จะเข้ามาสานต่อเรื่องยาเสพติดตามอุดมการณ์ที่ตนได้ตั้งไว้ เนื่องจากได้ทำเรื่องยาเสพติดมา 2 ปี ในเขตรับผิดชอบ 6 อำเภอ คืออำเภอหนองหงส์ ,ลำปลายมาศ,คูเมือง,พุทไธสง,นาโพธิ์ และอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ เพราะมองเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน จนคณะรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทย มอบหมายให้ทำเรื่องยาเสพติดเพราะรู้ว่าตนทำได้ผล จึงมีแรงบันดาลใจ
ตอนนี้เราสามารถประกาศได้ว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น “บุรีรัมย์โมเดล” หลังจากนี้เราจะได้พิสูจน์คำสบประมาทของหลายพรรคการเมืองว่าทำได้ไหม ทำเป็นไหม ทำดีไหม โครงการที่ผ่านมาเราทำสำเร็จ
เมื่อถามว่ามีหลายคนมองว่าคณะรัฐมนตรีเป็นของคนบุรีรัมย์เกือบทั้งหมดนั้น นายโสภณ กล่าวว่าเบื้องต้นอยากรู้ว่ามีคนไทยสักกี่คนที่รู้ว่าพวกตนทำเรื่องยาเสพติดได้ผลแล้ว แต่ทำได้แค่ 6 อำเภอ ในเขตรับผิดชอบของตน และกล้าท้าพิสูจน์
กรุณาอย่ามองบุรีรัมย์เป็น ”ผู้ร้าย” คนบุรีรัมย์เท่านั้นที่จะรู้ว่าบุรีรัมย์เขาทำอะไร เช่น กรณีมีคนวิจารณ์ว่ามีคนอยู่เบื้องหลังพรรคภูมิใจไทย หรือผู้นำทางจิตวิญญาณ จริงแล้วมันมีทุกยุค ผู้นำจิตวิญญาณจันทร์ส่องหล้าก็มี ผู้นำจิตวิญญาณที่บุรีรัมย์ก็มี เพียงแต่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังจะไม่เข้ามาก้าวก่าย
นายโสภณ ยังย้ำด้วยว่าการทำงานภายใน 4 เดือน เราจะประกาศผลงานทุกเดือนจะวางรากฐานที่ดีๆเอาไว้ หากจะได้เป็นผู้นำรัฐาลอีกหนึ่งสมัยคือ 4 ปีหลังเลือกตั้งนั้น ต้องยอมรับว่านักการเมืองก็อยากจะเป็นรัฐบาลต่อไปเรื่อยอยู่แล้ว เหมือนกับคำที่มีคนพูดไว้ว่าพรรคภูมิใจไทย จะทำงาน 4 เดือนเพื่อ 4 ปีในสมัยหน้ายอมรับพรรคคิดและตั้งใจทำแบบนี้จริง