ราชกิจจาฯ ประกาศศาลสั่ง ม.ร.ว.ทิม ศักดิเดชภาณุพันธ์ เป็นคนไร้ความสามารถ แต่งตั้งผู้อนุบาล
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ หม่อมราชวงศ์ทิม หรือทินศักดิ์ ศักดิเดชภาณุพันธ์ เป็นคนไร้ความสามารถ
ระบุ คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ยชพ 686/2568 กับ คดีแพ่งหมานเลขแดงที่ ยชพ 1119/2568
ด้วย หม่อมหลวงศรุศักดิ์ ศักดิเดชภาณุพันธ์ ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ หม่อมราชวงศ์ทิม หรือ ทินศักดิ์ ศักดิเดชภาณุพันธ์ เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง
ศาลไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้ว เห็นว่า หม่อมราชวงศ์ทิม หรือ ทินศักดิ์ ศักดิเดชภาณุพันธ์ มีอายุ 83 ปี ในช่วงปี 2564 หม่อมราชวงศ์ทิม หรือ ทินศักดิ์ ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์ ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถและตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้พิทักษ์ ตามคำสั่งศาลคดีหมายเลขแดงที่ ยชพ 339/2567 ของศาลนี้
ปัจจุบันผู้ป่วยมีอาการแย่ลง ไม่สามารถช่วยเหลือคนเองได้ ต้องมีผู้ช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวันตลอดเวลา มีปัญหาด้านความจำ ไม่สามารถเข้าใจเหตุผล ตรรกะหรือการสื่อสาร ไม่สามารถคิดวิเคราะห์หรือตัดสินใจหรือทำนิติกรรมใดๆ ได้ด้วยตนเอง อาการป่วยของหม่อมราชวงศ์ทิม หรือ ทินศักดิ์ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นบุคคลวิกลจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28 ผู้ร้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายและเป็นผู้ดูแลหม่อมราชวงศ์ทิมหรือทินศักดิ์ตลอดมา เห็นสมควรให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล
จึงมีคำสั่งว่า หม่อมราชวงศ์ทิม หรือ ทินศักดิ์ ศักดิเดชภาณุพันธ์ เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของ หม่อมหลวงศรุศักดิ์ ศักดิเดชภาณุพันธ์ ผู้ร้อง
ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2568
พลวัฒน์ อมราสิงห์
ผู้พิพากษา