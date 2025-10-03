โดรนกัมพูชา 58 ลำ บินป่วนหลายจุด โผล่บ้านกรวด-ภูผี-ปราสาทตาควาย ไทยจัดกำลังพร้อมตอบโต้

โดรนกัมพูชา 58 ลำ ป่วนหลายจุด โผล่บ้านกรวด-ภูผี-ปราสาทตาควาย ไทยจัดกำลังพร้อมตอบโต้ตามสถานการณ์
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2568 ณ เวลา 14.00 น. พบว่า สถานการณ์โดยรวม มีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชา โดยตรวจพบโดรนบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 12 ลำ, อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 2 ลำ, พื้นที่ภูผี 1 ลำ, พื้นที่โดนตวล 1 ลำ, พื้นที่ภูมะเขือ 14 ลำ, พื้นที่พลาญหินแปดก้อน 1 ลำ, พื้นที่ปราสาทพระวิหาร 5 ลำ, พื้นที่ปราสาทตาควาย 20 ลำ และพื้นที่วัดหัวอ่างสามัคคี อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 2 ลำ
ปัจจุบันกองกำลังทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์
กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันการรับข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อน บิดเบือน หรือข่าวปลอม (Fake news) ขอให้ประชาชนโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลจากช่องทางอย่างเป็นทางการจากส่วนราชการ ซึ่งสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องและทันเวลา