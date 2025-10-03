การเมือง

ผบ.ทร. แถลงนโยบาย 9 ด้าน ให้ทัพเรือเป็นปีแห่งความพร้อมรบ มุ่งเสริมขีดความสามารถทุกมิติ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้แถลงนโยบายประจำปีงบประมาณ 2569 ภายใต้แนวคิด “ปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือ (The RTN’s Year of Combat Readiness 2026)” มุ่งเน้นการเสริมสร้างความพร้อมรบในทุกมิติ

โดยผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กำหนดนโยบายหลัก 9 ด้าน ได้แก่

1.การกำหนดยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ
2.การกำลังพล
3.การข่าว
4.การยุทธการและการฝึก
5.การส่งกำลังบำรุง
6.การสื่อสารและสารสนเทศ
7.การกิจการพลเรือน
8.การวิจัยและพัฒนา
9.การบริหารจัดการ 
สำหรับนโยบายทั้ง 9 ด้านจะขับเคลื่อนไปสู่ 6 เป้าหมายสำคัญ คือ

– การพิทักษ์รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่จะต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และมีความปลอดภัยสูงสุด

– มีความพร้อมรบในทุกมิติ สำหรับการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

– สนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ รวมถึงการบรรเทาภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชน

– การจัดทำโครงการ การวางแผน และการจัดสรรงบประมาณ ด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด

– การส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรมทางการทหาร และ การจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

– กวดขันและเพิ่มขีดความสามารถของกำลังพล ด้วยคำว่า BRIGHT พล.ร.ต.ปารัช กล่าวอีกว่า กองทัพเรือยกระดับศักยภาพกองทัพเรือด้วยหลักการ BRIGHT (Behave, Reasonable, Intelligent, Goal, Honor, Thoroughly) และได้กำหนด BRIGHT เป็นกรอบคุณค่าและพฤติกรรมในการทำงานของกำลังพลทุกระดับ เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย

B – Behave : ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวินัยทหาร มีความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในศีลธรรมอันดี
R – Reasonable : การทำงานทุกเรื่อง ต้องยึดหลักเหตุผลและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
I – Intelligent : การตัดสินใจต้องใช้สติปัญญาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ และเลือกแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
G – Goal : มุ่งมั่นทำงานตามเป้าหมาย มีการวางแผนที่ชัดเจน รู้จักบริหารทรัพยากรเพื่อประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
H – Honor : ยึดมั่นในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหารเรือ พร้อมธำรงชื่อเสียงของกองทัพเรือและประเทศชาติ
T – Thoroughly : การปฏิบัติงานต้องรอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด

กองทัพเรือยืนยันเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็ง รักษาเกียรติภูมิ สร้างศรัทธาของประชาชน และพัฒนาสู่กองทัพเรือที่มีความทันสมัย มั่นคง และเพื่อให้เป็น “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ”

