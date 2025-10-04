อนุทิน กลับจากชายแดน ควงภรรยา บวชพระ 20 รูป ยกช่อฟ้าต่อ วัดที่ปทุม บิ๊กแจ๊ส-ผู้ว่าฯ ร่วมพิธี

ปทุมธานี – นายกหนูอนุทินควงภรรยาร่วมนายกแจ็สบวชพระ20รูป ยกช่อฟ้าวัดเทพสรธรรมาราม ประชาชนหลายพันคนรอเข้าร่วมพิธี
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2568 ที่ วัดเทพสรธรรมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี พร้อมด้วย ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต นายยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง ร่วมเป็นประธานปลงผม นาค จำนวน 20 รูป โดยมีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน
โดยมี น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ภรรยา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน อุปสมบทพระ 20 รูป โดยมี นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี โดยมี พระวัชรญาณมุนี(วิ) หรือ พระอาจารย์เทียนชัย ชยทีโป เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
จากนั้น เวลา 19.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายหลังเดินทางกลับจากการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล ที่ฐานปฏิบัติการสามแยก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ได้เดินทางมาถึงที่ วัดเทพสรธรรมาราม และเป็นประธานประกอบพิธียกช่อฟ้าอันถือเป็นศาสนวัตถุที่สำคัญที่สุดของอุโบสถ โดยมี นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้ใหญ่ และประชาชนนับพันคนเข้าร่วมพิธี