นายกฯ นำแถลงจับยา ยาบ้า 18 ล้านเม็ด ประกาศเป็นศัตรูผู้ค้า ลั่น รัฐบาลชุดนี้ปราบได้แน่

นายกฯ นำแถลงจับยาเสพติด ประกาศเป็นศัตรูกับผู้ค้า-ผู้ผลิต ลั่นด้วยความร่วมมือของรัฐบาลชุดนี้ปราบได้แน่
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 4 ตุลาคม ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ มีของกลางยาเสพติด ประกอบด้วย ยาบ้า จำนวน 18.25 ล้านเม็ด ไอซ์ 1,488 กิโลกรัม และคีตามีน 29 กิโลกรัม โดยมี พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมในการแถลงข่าว
นายกฯ กล่าวว่า วันนี้เรามาร่วมแถลงข่าวซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลในชุดที่ตนเป็นหัวหน้ารัฐบาลนี้ให้ความใส่ใจกับเรื่องการปราบปรามและป้องกันภัยยาเสพติดที่กำลังคุกคามประเทศมาโดยตลอด ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อความมั่นคงและสภาพสังคม ทั้งนี้ตั้งแต่ตนยังดำรงตำแหน่งเพียงรมว.มหาดไทย ตนได้แสวงหาความร่วมมือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เราได้บูรณาการรูปแบบการปฎิบัติการอย่างเต็มกำลัง พร้อมที่จะทำการเป็นศัตรูกับผู้ค้าและผู้ผลิตยาเสพติด ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ที่ตนอยู่กระทรวงมหาดไทยได้มีการจับกุมและยึดของกลางเป็นจำนวนมาก ตลอดจนดำเนินคดีและนำของกลางไปทำลาย แต่ได้มากเท่าไหร่ยังไม่สามารถทำให้ความพยายามของผู้ค้าลดลงได้
นายอนุทิน กล่าวว่า ตนยังจำได้ว่ายังเคยได้รับรายงานจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สมัยที่เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่ ท่านได้แจ้งว่าอย่างน้อยสิ่งที่พวกเราได้ร่วมมือกันทำไปส่งผลให้เกิดอุปสรรคอย่างมากมาย สำหรับกระบวนการค้ายาเสพติดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการขนถ่ายยาเสพติด มีวิธีการสลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการแทรกแซงและปราบปรามของเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องถือว่ามีผลอย่างมาก
แต่อย่างไรก็ตามเราต้องมีความสามารถเหนือกว่าผู้ค้าผู้ผลิตให้มากขึ้นเท่าที่จะทำได้ ในขณะเดียวกันจะมีความร่วมมือเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่ในต่างจังหวัดในอำเภอต่างๆ เพื่อยกระดับการจัดการปัญหานี้ให้ครบทุกมิติตลอดจนแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะทำให้การป้องกันปราบปรามการค้ายาเสพติดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
นายกฯ กล่าวว่า วันนี้ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้แจ้งของกลางตรงนี้เป็นส่วนที่จับได้ตั้งแต่รัฐบาลของตนเข้ามาบริหารประเทศ คือตั้งแต่วันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกฝ่าย เราไม่ได้จับแค่นี้ เราจะดำเนินการต่อไป และหวังว่าในขณะนี้ที่ตนมีความรับผิดชอบทั้งในตำแหน่งนายกฯและรมว.มหาดไทย โดยความสัมพันธ์ความผูกพันในทางส่วนตัวกับคณะผู้บริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเราไม่ได้พึ่งมารู้จักกันในหน้าที่การงาน แต่เรารู้จักกันมานานแล้ว ความร่วมมือกันมาแต่ในอดีต เพราะฉะนั้นตนมั่นใจว่าด้วยการสนับสนุนและการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลชุดนี้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายจะเกิดประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่แท้
จากนั้น นายกฯ รับฟังผลการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหายาเสพติด จากกองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด
ในห้วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2568 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เร่งเครื่องปฏิบัติการกวาดล้างครั้งใหญ่ สามารถทลายเครือข่ายยาเสพติดสำคัญได้ถึง 9 คดี จับกุมผู้ต้องหา 16 ราย ยึดยาบ้ารวม 18.25 ล้านเม็ด, ไอซ์ 1,488 กิโลกรัม, และคีตามีน 29 กิโลกรัม โดยมีคดีสำคัญที่สะท้อนถึงความเด็ดขาดในการสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงยาเสพติด ตั้งแต่ชายแดนจนถึงเมืองหลวง ดังนี้
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) จับกุมเครือข่ายสำคัญ 6 คดี
1. ยุทธการนักบินปราจีนบุรี: ทลายโกดังพักยาที่นครพนม ยึดไอซ์ 500 กิโลกรัม
2. สกัดรถบรรทุกนรก: จับกุมกลางสระบุรี ยึด ไอซ์ 468 กิโลกรัม และคีตามีน 29 กิโลกรัม ขัดขวางการลำเลียงสู่ภาคใต้
3. แก๊งซิ่งฝ่าแนวกั้น: บุกสกัดที่ปากช่อง นครราชสีมา ยึดยาบ้า 3.2 ล้านเม็ด
4. แก๊งเจริญชัย: จับกลางปั๊มกำแพงเพชร ยึดยาบ้าลอตใหญ่ 6 ล้านเม็ด ขวางเส้นทางสู่ภาคกลาง
5. เครือข่ายพี่น้องชาวเขา: สกัดที่นครสวรรค์ ยึดยาบ้า 2.5 ล้านเม็ด
6. เครือข่ายใต้ในแดนเหนือ: จับกุมที่เชียงราย ยึดยาบ้า 2 ล้านเม็ด ขณะเตรียมลำเลียงลงสู่ภาคใต้
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (บก.สปพ.) กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ทลายเครือข่ายสุพรรณบุรี ยึดยาบ้าล็อตใหญ่กว่า 3.08 ล้านเม็ด พร้อมผู้ต้องหาที่ติดกำไล EM ในคดีพรากผู้เยาว์
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) จับกุมขบวนการลักลอบขนยา 2 คดี
1. เครือข่ายท้าวชัยน้อย: จับกุมขบวนการลักลอบขนยาเสพติดริมแม่น้ำโขง ยึดยาไอซ์ 300 กิโลกรัม และยาบ้า 1,472,00 เม็ด ในพื้นที่นครพนม มูลค่าประมาณ 75 ล้านบาท และถ้าส่งต่อไปยังประเทศที่ 3 จะมีมูลค่าถึง 150 ล้านบาท
2. สกัดจับยาไอซ์ 220 กิโลกรัม ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ