นายกฯ สั่งทุบ สน.สามเสน สร้างใหม่ หลังทุกฝ่ายเห็นพ้อง ไม่ปลอดภัย ยันผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ

อนุทิน ชี้ สน.สามเสน ต้องทุบ-สร้างใหม่ หากตัวอาคารไม่ปลอดภัย ลั่น ผู้รับเหมารับผิดชอบ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 ตุลาคม ที่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาถนนทรุดตัวที่ถนนสามเสน ได้รับรายงานเกี่ยวกับการทุบ สน.สามเสน บ้างหรือไม่ว่า ถ้าตัวอาคารไม่มีความปลอดภัยอย่างไรก็ต้องรื้อออกไปและสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของงาน เดี๋ยวกรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์กรวิชาชีพจะไปตรวจโครงสร้าง เพราะตอนนี้มีเสาเข็มที่ขาดด้วย มองด้วยสายตาเห็นว่าน่ากลัว ตำรรวจสามเสนคงจะมีทำงานใหม่แน่นอน เพราะดูแล้วมันเริ่มหลุดจากศูนย์เราคงไม่ปล่อยให้คนเข้าไปทำงานในอาคารหลังนั้นแน่นอน ได้คุยเบื่องต้นกับ ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และผู้รับจ้างน่าจะเป็นเอกฉันท์ว่า ต้องรื้ออาคารนั้นแล้วสร้างใหม่ขึ้นมา ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ส่วนจะดำเนินการทุบเมื่อไหร่นั้น ก็คงจะเริ่มทุบแล้วแต่รายละเอียดคงต้องไปถามคนที่ดำเนินงาน
ด้าน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กล่าวว่า จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมมีความเห็นตรงกันว่ารอยร้าวที่เกิดขึ้นและโครงสร้างที่เกิดความเสียหายเป็นอันตรายต่อผู้ที่จะใช้งานในอนาคต ฉะนั้นแล้วการสร้างใหม่จึงเป็นแนวทางที่เห็นสมควรมากที่สุด และยังไม่พบข้อบ่งชี้ของแฟลตตำรวจหลัง สน.ว่าจะต้องมีการทุบและสร้างใหม่ เพราะฉะนั้นแล้ว เบื้องต้นประเมินว่าอาคารที่ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วนคืออาคาร สน.เท่านั้น
