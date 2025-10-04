ศักดิ์ดา ไม่หวั่น อิ๊งค์จ่อลงเอง หาเสียงซ่อม ส.ส.กาญจน์ มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ ภท.ชนะ

“ศักดิ์ดา” มั่นใจ ภท. ชนะเลือกตั้งซ่อมสส.กาญจนบุรี ล้าน% มองปกติ “อิ๊งค์” ลงพื้นที่ช่วยลูกพรรคหาเสียง บอกการเมืองเป็นเรื่องอนาคต ปชช.ต้องดูว่าจะฝากความหวังไว้กับใคร ชู ลูกสาวอายุน้อยใช้งานได้อีก 40 ปี
เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 4 ตุลาคม 2568 ที่สนามช้างอารีนา จ.บุรีรัมย์ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตส.ส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เตรียมลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ช่วยผู้สมัครหาเสียงสำหรับการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ว่า ทราบจากข่าวแล้ว ถือเป็นเรื่องปกติที่มีผู้สมัคร และหัวหน้าพรรคจะลงไปช่วยหาเสียง แต่ประชาชนจะต้องดูว่าในอดีตผู้สมัครแต่ละราย แต่ละพรรค ทำอะไรให้กับประชาชน ซึ่งการเมืองจะมองเรื่องอนาคต ว่าจะฝากความหวังไว้กับใคร ที่จะมาดูแลประสานความเชื่อมต่อระหว่างประชาชนกับรัฐบาล จึงมั่นใจว่า น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นบุตรสาว เป็นบุคลากร ของคนใน จ.กาญจนบุรี เป็นคนอายุน้อย ประชาชนยังใช้งานได้อีก 40 ปี ผลงานที่ผ่านมา รวมถึงความคาดหวังของประชาชน ทำให้เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นผู้ชนะล้านเปอร์เซ็นต์
นายศักดิ์ดา เปิดเผยด้วยว่า วันที่ 12 ตุลาคมนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย จะลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงที่ จ.กาญจนบุรี จะมีการปราศรัยย่อย เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจ
“ไม่ใช่อยู่แค่ 4 เดือน พรรคภูมิใจไทย คาดหวังไว้อีก 4 ปี และอีก 40 ปี ซึ่งจะทำให้เห็น ว่าประชาชนที่เลือกผู้แทนเข้าไปจะได้รับอะไรจากผู้แทนที่ตัดสินใจเลือกมาครั้งนี้” นายศักดิ์ดา กล่าว
