สรวงศ์ เผย พท.เตรียมจัดอีเวนต์ “ยกเครื่องเพื่อไทย ยกเครื่องประเทศไทย” พร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง

ยกเครื่องเพื่อไทย ยกเครื่องประเทศไทย พท.เตรียมจัดอีเวนต์ 7 ต.ค.เปิดตัวผู้เสนอตัวลงสมัคร ส.ส. เตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม นายสรวงศ์ เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 7 ต.ค. เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป พรรคเพื่อไทยเตรียมเปิดบ้าน จัดกิจกรรมเปิดตัวผู้เสนอตัวลงสมัคร ส.ส. ในชื่อ “ยกเครื่องเพื่อไทย ยกเครื่องประเทศไทย” เพื่อแสดงถึงความพร้อมในการสู้ศึกเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น และตามกรอบเวลาที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ ได้ประกาศไว้ว่าจะมีการยุบสภาอย่างช้า 31 ม.ค.69
นายสรวงศ์ กล่าวว่า นอกจากจะเปิดตัวผู้เสนอตัวลงสมัคร ส.ส.ในเซ็ตแรกแล้ว ในงานจะมีการกล่าวถึงความพร้อมของพรรคเพื่อไทยในการจัดทัพทีมยุทธศาสตร์ เพื่อคัดเลือกผู้เสนอตัวในแต่ละโซนอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมาจากการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ และสำคัญที่สุดจะมีการแสดงวิสัยทัศน์จากน.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายกฯ คนที่ 31 เพื่อแสดงถึงความพร้อมที่จะ “ยกเครื่องเพื่อไทย” เพื่อ “ยกเครื่องประเทศไทย” ในอนาคต
“เราทราบดีว่าที่ผ่านมามีคำวิจารณ์ทั้งบวกและลบส่งตรงถึงพรรคเพื่อไทย และคำวิจารณ์เหล่านั้นก็มาจากบุคคลภายนอกและคนในพรรค ซึ่งทีมงานพรรคเราน้อมรับและนำมาถอดบทเรียน ทำการบ้านกันภายใน และนำไปสู่ข้อสรุปบางอย่างเพื่อพัฒนาปรับปรุงพรรคให้ดีขึ้นต่อไป เพื่อให้พรรคเพื่อไทยยังเป็นตัวแทน และที่พึ่งที่หวังทางการเมืองของพี่น้องประชาชน จึงอยากขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนติดตาม ซึ่งจะมีไลฟ์สดผ่านพรรคเพื่อไทยในวันและเวลาดังกล่าว” นายสรวงศ์กล่าว