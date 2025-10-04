สุชาติ สวมเสื้อบุรีรัมย์เอฟซี ยกก๊วน 16 ร่วมงานวันเกิดเนวิน ยันมาขนาดนี้ ชัดเจนอยู่แล้ว

“สุชาติ” บอก ชัดเจนขนาดนี้ หลังถูกถามทิศทางการเมือง ส่วนสส.กลุ่ม 16 ต้องรักษามารยาท เหตุมีสังกัดพรรค บอกเงื่อนไขเดียวร่วม “ภูมิใจไทย” คือความเป็นพี่น้อง
เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 4 ตุลาคม 2568 ที่จ.บุรีรัมย์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สวมเสื้อบุรีรัมย์เอฟซี ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดนายเนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อายุครบ 67 ปี โดยนายสุชาติ กล่าวถึงอนาคตทิศทางการเมืองของกลุ่ม 16 ส.ส. ว่า วันนี้ด้วยมารยาท สมาชิกในกลุ่มยังมีการสังกัดพรรคอยู่ ซึ่งวันนี้เหมือนบ่งบอกสัญญาณชัดเจนอยู่แล้ว และส่วนตัวชัดเจนอยู่แล้ว ก่อนกล่าวติดตลกว่า “แหม มากันขนาดนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้ว”
เมื่อถามว่า การเลือกตั้งครั้งต่อไปตัวเลขส.ส.ภาคตะวันออก จะมีประมาณเท่าไหร่ นายสุชาติกล่าวว่า กลุ่มของตนที่มามีทั้งภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ เราไม่ได้ดูแลเฉพาะภาคตะวันออกอย่างเดียว แต่ยอมรับว่าภาคตะวันออกมีคนต่างถิ่นมาอยู่จำนวนมาก การทำการเมืองไม่ง่ายเหมือนที่อื่น เพราะคนหลายจังหวัดมารวมกัน แต่พื้นที่ภาคตะวันตก และภาคใต้ เป็นพื้นที่ที่เข้มแข็ง เราจึงคิดว่าอย่างไรเราก็ผ่านด่าน อย่างที่บอกเราเป็นผู้แทน ตั้งแต่ปี 2554 ก็ย้ายมาทุกพรรค แต่ไม่ได้ย้ายเพราะหนีใคร แต่เป็นเพราะความเปลี่ยนแปลงของแต่ละพรรคการเมือง
เมื่อถามว่า มีเงื่อนไขอะไรที่จะมาร่วมกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า ส่วนตัวมาร่วมกับภูมิใจไทยมีอย่างเดียวคือความเป็นพี่เป็นน้องกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ที่บ้านใกล้กันรั้วติดกันจริงๆการเมืองจะโหวตให้คนอื่นได้อย่างไร เพราะเห็นหน้ากันทุกวัน วันเข้าสภาแล้วจะไม่โหวตได้อย่างไร เพราะเป็นเอกสิทธิ์ของตนเองที่ไม่ใช่มติพรรค