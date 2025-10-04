สุชาติ รับภารกิจ 4 เดือน ‘ทส.’ เยอะแต่สนุก จ่อลงพื้นที่แม่น้ำกก แก้ปัญหาสารหนู

สุชาติ เตรียมผลักดันให้อุทยานแห่งชาติ บริการนักท่องเที่ยวเต็มที่ ขู่ ข้าราชการห้ามยุ่ง จ่อลงพื้นที่แม่น้ำกก แก้ปัญหาสารหนู บอก ‘อธิบดี’ มีวิธีแก้แล้ว รับ ‘ทส.’ ภารกิจเยอะแต่สนุก
เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 4 ตุลาคม ที่ จ.บุรีรัมย์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงการทำงานในกระทรวง ทส. ได้มีการเน้นย้ำอะไรบ้างว่า เรื่องของแก้ไขโลกร้อน และเรื่องของกฎหมายต่างๆ ต้องเร่งดำเนินการ โชคดีที่นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ดูเรื่องนี้ ซึ่งจะทำให้เร็วที่สุด
เมื่อถามว่า ใน 4 เดือนนี้ กระทรวง ทส. จะมีผลงานอะไรให้เห็นบ้าง นายสุชาติ กล่าวว่า พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อากาศสะอาด การดูแลสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกที่จะมีการลงพื้นที่ รวมถึงอุทยานต่าง ๆ การบริการนักท่องเที่ยวต้องทำตัวไม่ใช่ข้าราชการ แต่ต้องเป็นผู้บริการที่ดี การดูแลพิทักษ์ผืนป่าสัตว์ป่าพันธุ์พืช ที่ดินป่าต่างๆ ต้องอนุรักษ์ไว้ ห้ามข้าราชการไปยุ่งเกี่ยว ถ้ายุ่งเกี่ยวไม่เอาไว้เด็ดขาด
เมื่อถามถึงการลงพื้นที่ตรวจสารหนูในแม่น้ำกก จ.เชียงราย และเชียงใหม่ นายสุชาติ กล่าวว่า มีความตั้งใจไป เพราะเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วประเทศ ถ้าเราไม่รีบแก้ปัญหา กลัวจะเป็นปัญหาลุกลามเอาไม่อยู่ ตนได้ถาม อธิบดีกรมอนามัย และอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งท่านบอกว่ามีวิธีแก้อยู่แล้ว แต่ที่ตรวจแล้วไม่เจอเพราะน้ำฝนเยอะ สารหนูเจือจางที่ตรวจเลยไม่เกินค่า แต่เมื่อฝนแล้ง แล้วมีพิษมาจากฝั่งเมียนมาจะแก้ไขอย่างไร อธิบดีก็วางแผนแล้วแล้ว คงขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตรวจสอบว่าน้ำมาทางไหนที่ปล่อยลงมา เราจะดักสารตัวนี้อย่างไร ซึ่งมีวิธีทำอยู่ ตนตั้งใจทำงานกับสิ่งแวดล้อม นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด และแม้จะเป็นกระทรวงที่ภารกิจเยอะมากแต่ก็สนุก ข้าราชการกระทรวงอธิบดีคนเก่งเยอะ ไม่ยาก เรามาระยะสั้น 4 เดือน ระยะกลาง 8 เดือน ระยะยาว 12 เดือน ถ้าเรามีโอกาสกลับเข้ามาใหม่อยู่กระทรวงนี้สามารถต่อได้เลย ฝากให้กำลังใจพวกตนด้วย