สุชาติ ลั่นไม่ยอมแน่ สั่งบังคับใช้กฎหมายเต็มที่ ผลักดันเขมร พ้นบ้านหนองจาน

“สุชาติ” บอก คุยมั่นคงแล้ว ปมผลักดันชาวกัมพูชา ออกจากพื้นที่บ้านหนองจาน ลั่น ข้าราชการต้องบังคับใช้กฎหมายเต็มอัตราศึก ชี้ หากละเว้นผิด 157
เมื่อเวลา 09.20 น.วันที่ 4 ตุลาคม 2568 ที่จ.บุรีรัมย์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงกรณีพื้นที่บ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ ว่า ยืนยันว่า เป็นพื้นที่ของป่าไม้ และตนได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ ไปแจ้งความดำเนินคดี เพื่อรักษาสิทธิ์ ให้รู้ว่าที่ดินที่เขามาอยู่เป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ ตามพรบ.ป่าไม้ 2484 โดยขั้นตอนต่อไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการป่าไม้จังหวัดอยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งตนได้พบกับผู้ว่าฯ และ ผบ.ทสส. ซึ่งต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคง
“ยืนยันว่าเรื่องนี้ผมไม่ยอมอยู่แล้ว เพราะผมเป็นคนสั่งให้ไปปักป้ายแสดงสิทธิ์ ดำเนินคดีผู้บุกรุกทั้งหมด ซึ่งพื้นที่ป่า ไม่ว่าจะเป็นคนสัญชาติใด หากผิดกฎหมายอยู่ไม่ได้ ไม่เช่นนั้น คนก็จะเอาพื้นที่ป่าไปอยู่ โดยเฉพาะเรามีเหตุปะทะอยู่ในเช่นนี้ ยิ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เรายิ่งต้องแสดงสิทธิ์ไม่เช่นนั้นจะยิ่งไปกันใหญ่”
เมื่อถามว่า ได้มีการเน้นย้ำหรือไม่ เนื่องจากจะครบกำหนดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ ให้ชาวกัมพูชาย้ายออกจากพื้นที่บ้านหนองจาน นายสุชาติ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้คุยกับผู้ว่าราชการจังหวัด และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ได้มาพบตนที่กระทรวง ซึ่งตนได้บอกไปแล้วว่า เรื่องความมั่นคง มีการประกาศกฎอัยการศึก ให้ทางฝ่ายความมั่นคงว่ากันไป บังคับใช้ตามกฎหมาย ฝั่งตนเป็นผู้สนับสนุน แต่ขอเอากฎหมายของตนเป็นหลัก เราต้องเอาพื้นที่ของเราคืนแน่นอน เราไม่ยอมหรอกเรื่องนี้
นายสุชาติ ย้ำด้วยว่า อย่างไรก็ต้องบังคับใช้กฎหมาย เพราะไม่เช่นนั้นจะผิดตามมาตรา 157 เพราะคนไทยเรายังบังคับใช้กฎหมาย แต่คนประเทศอื่นเราไม่บังคับใช้ แล้วเราจะอยู่ประเทศไทยอย่างไร ตนบอกข้าราชการว่า ต้องใช้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ และเต็มอัตราศึก