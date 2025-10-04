เบิร์ธเดย์เนวินคึกคัก ผูกข้อมืออนุทิน อวยพรชนะเลือกตั้ง เป็นนายกฯอีก 4 ปี นักการเมืองร่วมพรึบ   

วันเกิด 67 ปี “เนวิน” เปิดสนามช้างจัดยิ่งใหญ่ “ภูมิใจไทย – พรรคร่วมรัฐบาล” แห่ร่วมงานเพียบ ขณะ “อนุทิน-ธรรมนัส” บินด่วนร่วมพิธีปะกำช้าง ขณะ “ครูใหญ่” กวักมือเรียก “นายกฯ” ให้หมอปะกำผูกข้อมืออวยพรนั่งนายกอีก 4 ปี
เนวิน – เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2568 ที่สนามช้างอารีน่า อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักโดย นายเนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อดีตนักการเมืองชื่อดัง ได้จัดงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 67 ปี บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก
โดยนายเนวิน ได้ขี่รถจักรยานยนต์เวสป้า สีเหลือง เข้ามาบริเวณสถานที่จัดงาน ในเวลา 09.29 น. ก่อนที่จะเข้าสักการะพระศิวะ ที่บริเวณด้านหน้า พร้อมกับ นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บุตรชาย น.ส.ชิดชนก ชิดชอบ บุตรสาว นายชนน์ชนก ชิดชอบ บุตรชาย และ นายโชติชนก ชิดชอบ บุตรชาย โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ น้องชายของนายเนวิน เข้าร่วมงานด้วย
ต่อมาเวลา 10.50 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเดินทางมาจากกทม. ถึงบริเวณสถานที่จัดงาน โดยทันทีที่พบกับนายเนวิน นายเนวินได้สวมกอดนายอนุทิน ก่อนจะเข้าสู่พิธีปะกำช้าง ซึ่งเป็นพิธีที่ตระกูลชิดชอบ ได้มีการสืบทอดมายาวนาน หลังจากนั้นบรรดาผู้ร่วมงานได้นำกล้วยน้ำวามาป้อนช้าง เพื่อความเป็นสิริมงคล และได้มีพิธีผู้ข้อมือเรียกขวัญ เพื่อขอพรจากครูปะกำ
และได้มีพิธีผูกข้อมือเรียกขวัญ เพื่อขอพรจากครูปะกำ โดยหลังจากที่ครูปะกำ ได้ผูกข้อมือให้นายเนวินแล้วเสร็จ นายเนวินได้กวักมือเรียกให้นายอนุทิน มาผูกข้อมือ เพื่อให้มาเป็นนายกฯ 4 ปี ก่อนที่ทั้งคู่จะโอบกอดกัน และหัวเราะ จากนั้น หมอช้างทั้ง 3 คน ได้เรียงกันผูกข้อมือนายอนุทิน ซึ่งระหว่างนั้นนายเนวินก็พูดอีกว่า “ผูกให้เป็นนายกฯ 4 ปี ให้ชนะเลือกตั้ง ทำอะไรก็ให้บ้านเมืองสงบสุข” โดยระหว่างที่มีการผูกข้อมือ พบว่านายเนวิน ประคองมือนายอนุทินให้ปะกำผูกข้อมือตลอดเวลา
ผู้สื่อข่าวยังรายงานว่า ในงานมีคนใกล้ชิด คนดังจากหลากหลายวงการ นักการเมือง ทั้งแกนนำ และ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย เช่น นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นอกจากนี้ ยังมียังมีรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลมาร่วมด้วย นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลูกชาย นายสันติ พร้อมพัฒน์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งขน ส.ส.ในกลุ่ม 16 พรรครวมไทยสร้างชาติของตนเอง เดินทางมาอย่างพร้อมเพรียง เช่น นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม น.ส.ศศิธร กิตติธรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ส่วนพรรคกล้าธรรมนำโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และยังมีรัฐมนตรีคนนอก เช่น นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมงานด้วย
จากนั้น นายเนวิน และคณะ ได้ขึ้นไปทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ยังบริเวณด้านบนปราสาทหินพนมรุ้งจำลอง เป็นการส่วนตัว โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนบันทึกภาพแต่อย่าง
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ที่มาร่วมงานส่วนใหญ่สวมเสื้อสีโทนกรมท่า ทั้งเสื้อด้านหลังสกรีน ฅนบุรีรัมย์ และสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โดยนายเนวิน ได้แจ้งงดรับดอกไม้ และ ของขวัญทุกชนิด แต่หากใครประสงค์จะร่วมทำบุญก็ให้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์แทน
