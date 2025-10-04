อนุสรณ์ มั่นใจอิ๊งค์ พาเพื่อไทย คัมแบ๊กแน่ จะฝ่ายค้านหรือรบ. ไม่ใช่ปัญหา เป็นมาหมดแล้ว 

“อนุสรณ์” มั่นใจ “อิ๊งค์” นำ “เพื่อไทย” คัมแบ๊ค บอก อดีตผ่านอุปสรรคมาได้ ชี้ 4 เดือน จะเป็นฝ่ายค้านเพื่อ ปชช.
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2568 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่หลายฝ่ายมองว่า ตอนนี้พรรคเพื่อไทยถึงจุดวิกฤติ คะแนนนิยมตก ทางพรรคจะกู้วิกฤติกลับมาได้อย่างไร ว่า พรรคเพื่อไทยไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤติอะไร ซึ่งพรรคเพื่อไทยเผชิญกับสภาพที่เคยผ่านมาหมดแล้ว นั่นคือต่อสู้มาตั้งแต่พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน ดังนั้น สถานการณ์ที่เกิดวันนี้ไม่ใช่วิกฤติ พรรคเพื่อไทยสามารถผ่านอุปสรรคหรือความท้าทายทั้งหลายมาได้ โดยพรรคเพื่อไทยมั่นใจว่าจะกลับมา
นายอนุสรณ์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยยังมีโครงสร้างที่ดีด้วยนโยบายประชาธิปไตยกินได้ ตั้งแต่ 30 บาท รักษาทุกโรค กองทุนหมู่บ้าน S M L จะเห็นว่านโยบายที่เป็นอมตะหรือยึดประโยชน์ของประชาชนก็ยังอยู่ที่พรรคเพื่อไทยมากที่สุด ดังนั้น สิ่งที่พรรคเพื่อไทยต้องทำในระยะนี้คือเป็นฝ่ายค้านก็ต้องเป็นฝ่ายค้านที่ทำเพื่อประชาชน และต้องตรวจตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้น รวมถึงสื่อสารนโยบายทั้งสิ่งที่ทำในอดีตและสิ่งที่กำลังจะทำในอนาคต เพื่อให้ประชาชนได้เป็นที่พึ่งต่อไป ดังนั้น การเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้าน ไม่ใช่พรรคเพื่อไทยไม่เคยเป็น พรรคเพื่อไทยเป็นมาหมดแล้ว ซึ่งการที่จะเป็นฝ่ายค้านในช่วง 4 เดือนนี้ ไม่ได้ถือว่าเป็นวิกฤติอะไร อยู่ตรงไหนหน้าที่ไหน ก็สามารถทำได้อย่างเข้มข้นได้
เมื่อถามว่า การนำพรรคเพื่อไทยภายใต้น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย จะสามารถกู้ความเป็นพรรคเพื่อไทยกลับมาได้หรือไม่ นายอนุสรณ์ กล่าวว่า ตนมั่นใจและเชื่อมั่นว่าน.ส.แพทองธาร หัวหน้าพรรค จะสามารถนำพาพรรคเพื่อไทยกลับมาได้ ซึ่งตน และสมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกคนก็มีความ มั่นใจเช่นเดียวกัน เพราะตอนที่ น.ส.แพทองธาร เป็นนายกฯ ท่านก็ทำงานเต็มที่ วันนี้ท่านกลับมาดูแลพรรคมีเวลาอย่างเต็มที่ในการที่จะนำเสนอนโยบาย จึงเชื่อมั่นว่าจะเป็นพรรคการเมืองที่ยังเป็นที่พึ่งที่หวังให้กับประชาชนเสมอ