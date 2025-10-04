มทภ.2ยันไม่มีใครยึดครองปราสาทคนา แย้มอาจสร้างรั้วจุดแรกที่ช่องจอม รอความเห็นร่วมกัน
เมื่อเวลา 14.15 น. วันที่ 4 ตุลาคม ที่เทศบาลตลาดนิคมปราสาท ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดเผยกรณีปราสาทคนา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ที่กำลังเป็นข้อพิพาท หลายคนเกิดความเป็นห่วงว่าจะถูกฝั่งกัมพูชายึดครอง ว่า ปราสาทคนา ตั้งอยู่บริเวณแนวชายแดน ตอนนี้บริเวณปราสาทคนาเป็นพื้นที่สำรวจร่วม เพื่อจัดทำหลักเขตแดน โดยตอนนี้ทหารฝั่งไทย และฝั่งกัมพูชาต่างอยู่กันในพื้นที่ของตัวเอง ยืนยันว่าตัวปราสาท ยังไม่มีใครยึดครอง นอกจากนี้บริเวณแนวใกล้กับตัวปราสาท ยังเป็นพื้นที่ต้องเก็บกู้ทุ่นระเบิด
ส่วนกรณีการสร้างรั้วในพื้นที่แนวชายแดนที่กองทัพภาคที่ 2 นั้น พล.ท.วีระยุทธ กล่าวว่า ได้เสนอไปยังกองทัพบกว่า จะสร้างจุดใดเป็นที่แรกนั่น ว่า ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 2 มีทั้งพื้นที่ที่จัดระเบียบเขตแดนแล้ว 29 หลัก แต่ยังมีบางพื้นที่ที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกัน จึงต้องไปดูว่าจุดไหนที่เห็นตรงกันแล้ว ก็สามารถก่อสร้างได้ อย่างพื้นที่ช่องจอม จะมีอยู่หนึ่งพื้นที่ ที่ต้องสร้างในโอกาสครบรอบ 75 ปี ไทย-กัมพูชา เพื่อที่จะเป็นการทำไว้เป็นอนุสรณ์ ส่วนจะเริ่มได้เมื่อไหร่นั้นทางกองทัพ ต้องหารือกับรัฐบาล ตรงไหนที่เป็นประโยชน์ทางกองทัพพร้อมที่จะดำเนินการ
ส่วนที่นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้กองทัพได้ดำเนินการอย่างเต็มที่นั้น พลโทวีระยุทธ บอกว่า ถึงอย่างไรก็ต้องบูรณาการร่วมกันทั้งหมดทั้งกองทัพและรัฐบาล การจะก่อสร้างใดๆ ต้องมีการหารือกัน
ทั้งนี้ จะเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหรือไม่ในการสร้างรั้วตามพื้นที่ชายแดน พลโท วีระยุทธ ระบุว่า บางพื้นที่ที่สร้างไม่ได้ ก็ไม่จำเป็นต้องสร้าง และต้องดูในความปลอดภัย รวมถึงเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน ทุกอย่างต้องทำเป็นขั้นตอนทางกองทัพยินดี สุดท้ายแล้วการจะสร้างหรือไม่สร้างต้องคุยกับทุกฝ่าย และให้ความเห็นชอบร่วมกัน
อย่างไรก็ตาม พื้นที่ช่องจอม จะเป็นพื้นที่แรกที่จะสร้างรั้วชายแดนใช่หรือไม่ พลโทวีระยุทธ บอกว่า ก่อนหน้านี้เห็นเพียงแค่ข้อเสนอ และเป็นพื้นที่ที่มีความเห็นชอบร่วมกัน ว่า จะสร้างในโอกาสครบรอบ 75 ปีความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา แต่จะสร้างหรือสร้างก็อยู่ที่จะต้องไปหารือกันต่อไป