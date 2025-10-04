อนุทิน ย้ำ สร้างรั้วชายแดน ยึดความต้องการประชาชน พื้นที่แรกกองทัพจะแจงเอง

นายกฯ ย้ำ การสร้างรั้วชายแดนไม่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง บอกเป็นคนละเรื่องกัน ย้ำ ยึดความต้องการประชาชน ส่วนพื้นที่แรกขอให้กองทัพแจงรายละเอียด
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 4 ตุลาคม ที่เทศบาลตลาดนิคมปราสาท ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กล่าวถึงการเดินทางลงพื้นที่ช่องสายตะกู จะไปดูในเรื่องใดบ้าง ว่า วันนี้จะไปดูในเรื่องของความพร้อมในการจะสร้างรั้วแนวชายแดนกันระหว่างไทย-กัมพูชา สืบเนื่องจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มีมติให้กองทัพศึกษาสำรวจชี้แนวชายแดน และรายงานความพร้อมว่าแนวรั้วแบบไหน และจะอยู่ในพื้นที่แนวใดบ้าง ซึ่งก่อนหน้านี้ตนได้มีโอกาสลงพื้นที่ชายแดนหลายจังหวัดทั้งจังหวัดสุรินทร์ และวันนี้ก็มาจังหวัดบุรีรัมย์
ส่วนการสร้างรั้วจะไม่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า มันคนละเรื่องกัน แต่เราทำทุกอย่างเพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศไทย ส่วนเรื่องข้อตกลงยังคงต้องเป็นไปตามผลประชุมของทั้ง GBC และ RBC ซึ่งเราต้องยึดหลักรักษาอธิปไตยเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และต้องยึดหลักความต้องการประชาชน
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า ในเรื่องของการสร้างรั้วจะเริ่มในพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่แรก นายอนุทิน กล่าววว่า ในเรื่องนี้รายละเอียดต้องไปถามทางกองทัพ