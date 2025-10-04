เบน สมิธ ฟ้องศาลอาญา เอาผิด รังสิมันต์ โรม ฐานหมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหาย 100 ล้าน 6 ต.ค.นี้
เมื่อเวลา 21.45 น.นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ขอเรียนเชิญร่วมทำข่าวในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม เวลา 10.30 น. ณ ศาลอาญารัชดา ผมรับมอบอำนาจจาก นายเบน สมิธ (Benjamin Mauerberger)
จะยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีกับนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในข้อหาหมิ่นประมาท โดยการโฆษณา พร้อมทั้งฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งเป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท
ทั้งนี้ นายธนดล ระบุด้วยว่า จะมีการแถลงข่าวและนำหลักฐานต่างๆ มาแสดงต่อสื่อมวลชนด้วย
อย่างไรก็ตาม นายเบน สมิท ได้ถูกนายรังสิมันต์ อภิปรายพาดพิงถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายเบน สมิท กับนักการเมืองของไทย และกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์และธุรกิจสีเทา โดยเมื่อวันที่ 2 ต.ค.ที่ผ่านา นายเบน สมิท ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ โดยปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดว่า ไม่เคยทำความผิดอาญา ไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน แก๊งคอลเซ็นเตอร์ หรือการค้ามนุษย์ และประกาศจะดำเนินคดีกับผู้ที่ยังคุกคามเขาและครอบครัว