สุชาติ กร้าว ผลักดันเขมรพ้นพื้นที่บ้านหนองจาน ลั่นบังคับใช้กฎหมาย ละเว้นผิด 157
นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงกรณีพื้นที่บ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ว่า ได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ แจ้งความดำเนินคดี เพื่อให้รู้ว่าที่ดินที่พวกเขามาอยู่เป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ ตามพรบ.ป่าไม้ 2484 โดยขั้นตอนต่อไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการป่าไม้จังหวัดอยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัด
นายสุชาติกล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ยอมอยู่แล้ว และได้สั่งปักป้ายแสดงสิทธิ์ ดำเนินคดีผู้บุกรุกทั้งหมด ซึ่งพื้นที่ป่า ไม่ว่าจะเป็นคนสัญชาติใด หากผิดกฎหมายอยู่ไม่ได้ ไม่เช่นนั้น คนก็จะเอาพื้นที่ป่าไปอยู่ โดยเฉพาะเรามีเหตุปะทะอยู่ในเช่นนี้ ยิ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เรายิ่งต้องแสดงสิทธิ์ไม่เช่นนั้นจะยิ่งไปกันใหญ่
“ต้องบังคับใช้กฎหมาย เพราะไม่เช่นนั้นจะผิดตามมาตรา 157 เพราะคนไทยเรายังบังคับใช้กฎหมาย แต่คนประเทศอื่นเราไม่บังคับใช้ แล้วเราจะอยู่ประเทศไทยอย่างไร ตนบอกข้าราชการว่า ต้องใช้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ และเต็มอัตราศึก”นายสุชาติกล่าว
อนุทิน จ่อยกทัพช่วย เลือกซ่อม ส.ส.กาญจนบุรี “ศักดิ์ดา” มั่นใจ ภท. ชนะล้านเปอร์เซ็นต์
นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตส.ส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย เปิดเผยเมื่อวันที่ 4 ตุลาคมว่า วันที่ 12 ตุลาคมนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย จะลงพื้นที่ไปช่วยพรรคภูมิใจไทยหาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 จะมีการปราศรัยย่อย เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจ.
สำหรับการเดินทางไปของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพื่อช่วยผู้สมัครหาเสียงการเลือกตั้งซ่อม นายศักดิ์ดากล่าวว่า ทราบจากข่าวแล้ว ถือเป็นเรื่องปกติที่มีผู้สมัคร และหัวหน้าพรรคจะลงไปช่วยหาเสียง แต่ประชาชนจะต้องดูว่าในอดีตผู้สมัครแต่ละราย แต่ละพรรค ทำอะไรให้กับประชาชน ซึ่งการเมืองจะมองเรื่องอนาคต ว่าจะฝากความหวังไว้กับใคร มั่นใจว่า น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นบุตรสาว เป็นบุคลากร ของคนใน จ.กาญจนบุรี เป็นคนอายุน้อย ประชาชนยังใช้งานได้อีก 40 ปี ผลงานที่ผ่านมา รวมถึงความคาดหวังของประชาชน ทำให้เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นผู้ชนะล้านเปอร์เซ็นต์