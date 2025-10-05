อนุทิน จ่อยกทัพช่วย เลือกซ่อม ส.ส.กาญจนบุรี “ศักดิ์ดา” มั่นใจ ภท. ชนะล้านเปอร์เซ็นต์
นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตส.ส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย เปิดเผยเมื่อวันที่ 4 ตุลาคมว่า วันที่ 12 ตุลาคมนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย จะลงพื้นที่ไปช่วยพรรคภูมิใจไทยหาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 จะมีการปราศรัยย่อย เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจ.
สำหรับการเดินทางไปของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพื่อช่วยผู้สมัครหาเสียงการเลือกตั้งซ่อม นายศักดิ์ดากล่าวว่า ทราบจากข่าวแล้ว ถือเป็นเรื่องปกติที่มีผู้สมัคร และหัวหน้าพรรคจะลงไปช่วยหาเสียง แต่ประชาชนจะต้องดูว่าในอดีตผู้สมัครแต่ละราย แต่ละพรรค ทำอะไรให้กับประชาชน ซึ่งการเมืองจะมองเรื่องอนาคต ว่าจะฝากความหวังไว้กับใคร มั่นใจว่า น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นบุตรสาว เป็นบุคลากร ของคนใน จ.กาญจนบุรี เป็นคนอายุน้อย ประชาชนยังใช้งานได้อีก 40 ปี ผลงานที่ผ่านมา รวมถึงความคาดหวังของประชาชน ทำให้เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นผู้ชนะล้านเปอร์เซ็นต์