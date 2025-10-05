ทวิรัฐ-ตติรัฐ 2 ลูกชาย วิรัช บ้านใหญ่โคราช ร่วมงานวันเกิด เนวิน จ่อสมัครเป็นสมาชิก ภท.

“ทวิรัฐ – ตติรัฐ” 2 ลูกชาย “วิรัช” บ้านใหญ่โคราช สวมเสื้อบอลบุรีรัมย์ ร่วมงานวันเกิด “เนวิน” จ่อสมัครเป็นสมาชิก “ภูมิใจไทย” สัปดาห์หน้า
เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในงานวันเกิดนายเนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่สนามช้างอารีน่า อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมา ปรากฎภาพลูกชาย ของนายวิรัช รัตนเศรษฐ บ้านใหญ่นครรราชสีมา อดีตรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ อย่างนายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ อดีตสส.นครราชสีมา และนายตติรัฐ รัตนเศรษฐ พร้อมกับคุณแม่ นางทัศนียา รัตนเศรษฐ อดีตสส.นครราชสีมา สวมเสื้อฟุตบอลทีมบุรีรัมย์เข้าร่วมงาน ส่วนนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ ลูกชายคนโต ไม่ได้เดินทางมาด้วย
รายงานข่าวยังระบุอีกว่า นายทวิรัฐ และนายตติรัฐ เตรียมจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ในสัปดาห์หน้า
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า ตระกูลรัตนเศรษฐ เคยจะเบนหัวซบพรรคส้มมาแล้ว หลังจากที่นายวิรัช ลาออกจากพรรคพลังประชารัฐ และมีกระแสข่าวว่า จะดันนายอธิรัฐ ลูกชายคนโต ลงชิงเก้าอี้นายกอบจ.นครราชสีมา ในนามพรรคส้ม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อัพเดตอาการชาวบ้าน ถูกสิงโตของอินฟลูฯดัง หลุดจากกรงขย้ำเจ็บ 2 ราย
- ชล็อตชี้หงส์แพ้ 3 นัดติดต้องดูคู่แข่งด้วย เกมกับเชลซีสูสีมากๆ
- สุทิน โต้ข่าว ย้ายซบ ‘ภท.-กธ.’ ลั่น ไม่เคยมีอยู่ในสมอง หาก เพื่อไทย ไปต่อไม่ได้ ตั้งพรรคเอง
- สมาคมพุทธวจนยุโรป เปิดพฤติกรรม ตัวแทนเผยแผ่พระธรรม อ้างชื่อ พระคึกฤทธิ์ จัดกิจกรรม-รับบริจาค