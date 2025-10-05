สุทิน โต้ข่าว ย้ายซบ ‘ภท.-กธ.’ ลั่น ไม่เคยมีอยู่ในสมอง หาก เพื่อไทย ไปต่อไม่ได้ ตั้งพรรคเอง

โอเคนะครับ ‘สุทิน’ โต้ข่าว ย้ายซบ ‘ภท.-กธ.’ ลั่น ไม่เคยมีอยู่ในสมอง บอก หาก ‘เพื่อไทย’ ไปต่อไม่ได้ ก็ตั้งพรรคเอง ย้ำ สัมพันธ์กับพรรคยังปกติดี
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม นายสุทิน คลังแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการลาออกจากพรรค พท. เพื่อย้ายไปพรรคภูมิใจไทย (ภท.) หรือพรรคกล้าธรรม (กธ.) ว่า ยืนยันว่าตนยังอยู่กับพรรค พท. คนที่นำเสนอข่าวเอาข่าวมาจากไหน วันนี้ตนยังเป็นสมาชิกพรรค พท. ยังไม่ลาออก ช่วงนี้มีข่าวออกมาเยอะ ว่าตนจะย้ายไปอยู่พรรคนั้นพรรคนี้ เพจโซเชียลบางเพจบอกว่าตนลาออกจากพรรคแล้ว ซึ่งเป็นความเท็จทั้งสิ้น
“ย้ำว่า ความคิดที่จะย้ายไปซบพรรคนั้นพรรคนี้ไม่เคยมีอยู่ในสมอง เพียงแค่หากพรรคเพื่อไทยไปต่อไม่ได้ หรือจะล้มเลิกพรรคจริง ผมก็จะไปตั้งพรรคเอง ไม่เคยคิดจะไปอยู่กับใคร” นายสุทิน กล่าว
เมื่อถามว่า กระแสการดูดมาแรง โดยเฉพาะในภาคอีสานนั้น นายสุทิน กล่าวว่า ยังยืนยันว่าตนไม่ย้ายแน่นอน หากไปไม่รอดจริงๆ ก็ตั้งพรรคเอง
เมื่อถามว่า พรรคที่เป็นกระแสอยู่ในขณะนี้มีการมาพูดคุยทาบทามหรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า ก็มีการมาชวน แต่เป็นในลักษณะแซวเล่น ชวนทีเล่นทีจริง ส่วนใหญ่ไม่กล้าชวนเต็มปาก ขณะที่ความสัมพันธ์ กับพรรค พท. ยังดีปกติ
อย่างไรก็ตาม นายสุทิน ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่า “ผมยังไม่คิดจะย้ายไปอยู่พรรคไหน และยังเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย โอเคนะครับ”