สว.อลงกต จี้ รัฐบาลยกเลิก โครงการซอฟต์พาวเวอร์ เรียกหน่วยงานแจงกมธ. แนะเอางบไปทำรั้ว

‘สว.อลงกต’ ฮึ่ม! เรียกหน่วยงานซอฟต์พาวเวอร์ เข้าแจงกมธ. ทุกสัปดาห์จนถึงสิ้นเดือนนี้ จี้ ‘รัฐบาล’ยกเลิกด่วน บอก เหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ แนะ เอางบไปทำรั้วเขมรดีกว่า เหตุประเมินผลลัพธ์ไม่ได้จริง
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม นายอลงกต วรกี สว. ในฐานะประธานคณะกรรมธิการ (กมธ.) ติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา กล่าวถึงการติดตามตรวจสอบงบประมาณโครงการซอฟต์พาวเวอร์ ว่า ทุกวันจันทร์ กมธ.จะเรียกหน่วยงานมาชี้แจงจนถึง 30 ตุลาคมนี้ อย่าเข้าใจว่ามีเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเท่านั้น แต่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศก็มี เนื่องจากงบสอดไส้ไปทุกหน่วยงาน อยู่ในโครงการซอฟต์พาวเวอร์เกือบ 12 กระทรวง
“ซอฟต์พาวเวอร์คือลิซ่ามากินลูกชิ้นปิ้ง แล้วโพสต์หรือลูกชิ้นปิ้งขายได้คือซอฟต์พาวเวอร์ ตอนนี้ที่ทำกันอยู่ทั้งหมดคือการทำอีเวนต์ แล้วหน่วยงานที่ทำโครงการขึ้นมาก็ไม่ได้ตอบโจทย์ซอฟต์พาวเวอร์“ นายอลงกต กล่าว
นายอลงกต กล่าวต่อว่า แม้กระบวนการจัดจ้างถูก แต่คอนเซปต์ผิด ซึ่งตนจะพิจารณาว่างบร้อยล้านที่จัดอีเวนต์พวกนี้ได้ผลสัมฤทธิ์จริงหรือไม่ เช่น หากจัดงานโอท็อปขึ้น แต่ละหน่วยงานจะประเมินอย่างไร ทำไมไม่มีการประเมินในเชิงรูปธรรม เรื่องเหล่านี้เหมือนเวลาที่เราไปซื้อของในห้างแล้ว ทุกอย่างต้องมาจ่ายที่แคชเชียร์หลัก ทำไมไม่ทำแบบนั้น เพื่อให้วัดผลได้จริง ฉะนั้น ซอฟต์พาวเวอร์มีตัวเลขอะไรที่สามารถบอกได้บ้างว่ามีรายได้ มันเคลมว่าได้ แต่ประเมินในเชิงรูปธรรมไม่ได้
”รัฐบาลชุดนี้ควรจะยกเลิก(ซอฟต์พาวเวอร์)โครงการนี้ทั้งหมด ถึงแม้งบประมาณปี 2569 จะผ่านไปแล้วก็จริง แต่เป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ เอางบประมาณไปทำรั้วกั้นเขมรดีกว่า ทำตั้งแต่ตราดไปจนถึงอุบลราชธานี ไปถึงบุรีรัมย์ด้วยก็ได้ มันเป็นงบที่ชัดเจนว่ามีรั้ว ผมมีความเห็นส่วนตัวว่างบพวกนี้ประเมินในเชิงรูปธรรมไม่ได้“ นายอลงกต กล่าว
นายอลงกต กล่าวต่อว่า โครงการซอฟต์พาวเวอร์ประเมินผลลัพธ์เชิงรูปธรรมไม่ได้ ตีคอนเซปต์ผิด ตนมองว่าหน่วยงานไม่ผิด แต่การจูงใจของรัฐบาลชุดก่อนผิด ฉะนั้น ควรจะยกเลิกการจัดสรรงบประมาณในหน่วยโครงการนี้ทั้งหมด