ลิณธิภรณ์ กระทุ้งรบ. เร่งจ่ายงบกลางเยียวยาน้ำท่วมอุตรดิตถ์ ย้ำปชช.หวังให้รบ.ทำมากกว่าพูด

‘ลิณธิภรณ์’ กระทุ้งรบ. ‘อนุทิน’ เร่งจ่ายงบกลางเยียวยาน้ำท่วมอุตรดิตถ์ เผย ‘แพทองธาร’ คุยชาวบ้านใกล้ชิด โคลนท่วมบ้าน-ประปาใช้ไม่ได้ ย้ำปชช.หวังให้รบ.ทำมากกว่าพูด
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ อดีต รมช.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ร่วมกับ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ เพื่อตรวจสอบความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน และ อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ประสบภัยรุนแรงจากฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า หลังน้ำลด พื้นที่ประสบภัยส่วนใหญ่ยังคงได้รับผลกระทบอย่างหนัก น้ำประปาในหลายหมู่บ้านยังใช้ไม่ได้ โดยเฉพาะบ้านเรือนที่ถูกโคลนตะกอนท่วมจนสกปรก จนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ตามปกติ การลงพื้นที่ของอดีตนายกฯแพทองธาร และพรรคเพื่อไทยวันนี้ ได้พูดคุยกับชาวบ้านอย่างใกล้ชิด พร้อมมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ที่สำคัญได้เห็นกับตาว่า พี่น้องประชาชนต้องใช้แรงกายแรงใจฟื้นฟูบ้านตัวเอง โดยที่ภาครัฐยังไม่มีมาตรการเร่งด่วนมาช่วย
น.ส.ลิณธิภรณ์กล่าวต่อว่า ปัจจุบันแม้อดีตนายกฯแพทองธาร และหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไม่ได้อยู่ในฝ่ายบริหารแล้วก็ตาม แต่ท่านยังถือว่าความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนเป็นหน้าที่ และไม่นิ่งนอนใจ ยิ่งได้เห็นสภาพบ้านและผลกระทบที่ประชาขนได้รับ ทำให้เกิดคำถามว่ารัฐบาลภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ ทำอะไรอยู่ที่ไหน ควรแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และความใส่ใจต่อประชาชนมากกว่านี้
“อยากฝากถึงรัฐบาลอุ้มบุญให้ตระหนักว่า การเมืองที่ดีต้องทำอยู่ข้างประชาชน ทำเพื่อประชาชน หน้าที่แรกคือการมองเห็นความเดือดร้อนของเขา และลงมือช่วยก่อนจะสายเกินไป ที่สำคัญเมื่อมีอำนาจรัฐและถือครองงบประมาณของรัฐ ก็ควรเร่งสั่งการให้ใช้งบกลางเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยโดยด่วน ไม่ใช่รอให้เรื่องกลายเป็นข่าวถึงค่อยขยับ เพราะประชาชนคนไทยวันนี้ไม่ได้ต้องการแค่คำพูด แต่ต้องการการลงมือทำจริง” น.ส.ลิณธิภรณ์กล่าว