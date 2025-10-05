ผบ.ทร.ติดตามสถานการณ์ชายแดนจันท์-ตราด เตรียมสร้างรั้วชายแดน ลั่นพร้อมปกป้องอธิปไตยไทย
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า วานนี้ (4 ต.ค.) พล.ร.อ.ไพโรจน์ เพื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ(ผบ.ทร.) พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ได้เดินทางลงพื้นที่ชายแดน โดยได้รับทราบสถานการณ์ชายแดนล่าสุดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมแผนการองรับ หากมีความจำเป็นต้องใช้กำลังทหารในการปฏิบัติการปกป้องอธิบไตยของชาติ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของ
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำอธิปไตย ตลอดแนว จังหวัดจันทบุรีและตราด รวมถึงตรวจสอบการรื้อทำลายสิ่งปลูกสร้างกรณีบ้าน 3 หลัง บริเวณบ้านหนองรี ต.ชำราก อ.เมือง จว.ตราด ด้วยตนเอง
นอกจากนี้ ได้เดินทางไปบริเวณหลักเขตที่ 52-58 ใน อ.สอยดาว และ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เพื่อดูพื้นที่และสั่งการให้มีการเตรียมพื้นที่เพื่อสร้างรั้วถาวรตามแนวชายแดน ตามมติสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ผ่านมา และได้ถือโอกาสนี้เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลของกองทัพเรือทั้งกำลังทางบกและทางทะเลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ความตึงเครียดจนถึงปัจจุบัน
ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เน้นย้ำว่า กองทัพเรือมีความพร้อมเต็มที่ในการรักษาอธิปไตย เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จันทบุรีและตราด สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข