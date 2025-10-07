การเมือง

เรียงคนมาเป็นข่าว/ภาพข่าวสังคม

ผู้เขียนชโลทร

…เนื้อหอม พากันรุมตอมกันเพียบ “ภูมิใจไทย” ภายใต้ “จิตวิญญาณ” ชื่อ เนวิน ชิดชอบ ได้รับการประเมินใหม่เป็น “ภพภูมิเปี่ยมศักดาบารมี” ที่ “นักการเมืองไทยๆ” ทั่วทุกสารทิศแห่แหนกับ “ปฏิบัติภาวนาตน” เพื่อไปเกิดร่วมเนื้อนาบุญ หลังส่ง อนุทิน ชาญวีรกูล ขึ้นเป็น “นายกรัฐมนตรี” ด้วยเสียง ส.ส.ของพรรคแค่ 69 เสียง และในพิธีเมื่อวันเกิด “เสกมนต์ช้าง” ให้ “นายกฯหนู” ครองอำนาจต่อไปอีก 4 ปี บ้าน “เขากระโดง” ขึ้นชั้นเป็น “ศูนย์กลางอำนาจแห่งยุคสมัย” ท่ามกลางเสียงแซ่ซ้องยินดี

…ยิ่งยืนหยัดอยู่ในเรื่องราวของ “มนตราศักดิ์สิทธิ์” ที่ร่ายให้ “ส.ว.สีน้ำเงิน” ที่ถืออาวุธศักดิ์สิทธิ์ ควบคุมชะตากรรมของ “นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน” ได้ชะงัด ต้องเคลิ้มตามได้ดังใจปรารถนา เสียงเล่าลือในวาสนาบารมี ย่อมเป็นที่เกรงขาม ไม่เพียงบรรดา “วัวสันหลังหวะ” กระทั่งสบตายังไม่กล้า แต่ “นักการเมืองส่วนใหญ่” ที่มีเป้าหมาย ต่างปฏิบัติอธิษฐานให้เป็น “ผู้อยู่ในสายตา ไม่ถูกมองข้าม” หวังประสบความสำเร็จด้วยวาจาสิทธิ์จาก “บุรีรัมย์” กันถ้วนทั่ว

…อย่าว่าแต่ “นักการเมือง” ที่บุญพา วาสนา กระทั่งที่เรียกว่า “มืออาชีพ” อย่าง สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว-เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ-ศุภจี สุธรรมพันธุ์-อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์-วรภัค ธันยาวงษ์-บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ผู้มีชื่อเสียงเกริกไกรในระดับหนึ่งก่อนหน้านั้น เมื่อมานั่งเก้าอี้ “รัฐมนตรี” ที่ “อนุทิน” ถือธงนำ เกิดกระแสชื่นชมท่วมท้นทั้งแผ่นดิน กึกก้องขนาดคิดประกาศ “เลิกนักการเมืองจากการเลือกตั้ง” ให้กระหึ่ม เป็นที่น่ายินดีต่อ “พัฒนาการเมืองประเทศไทย” เป็นที่ยิ่ง

…ในทางตรงกันข้าม ทั้งที่ส่ง “อนุทิน” ขึ้นเป็นใหญ่ ขนาดยอมสละตัวเองเป็น “ฝ่ายค้าน” แทนที่จะได้ร่วมบุญบารมีเป็นที่ปลาบปลื้มยินดีของใครต่อใครกลับกลายเป็นว่า “พรรคประชาชน” ในยุค “หัวหน้าเท้ง” ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ถือธงนำ กลับถูกถล่มไม่หยุดหย่อน ทั้งจาก “ฝ่ายที่วางตัวไว้ตรงกันข้าม” และที่ช้ำกว่าคือ “พวกกันเองที่ให้การสนับสนุน” หันมามองด้วยความไม่เข้าใจใน “ความคิดที่ใช้ตัดสินใจ” หากจบ “4 เดือน” ที่ต้อง “ยุบสภา” แล้วเกิดปัญหาให้ “แก้ไขรัฐธรรมนูญ” ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดูจะต้องเสียหายกันยิ่งกว่านี้

…เริ่มตั้งหลักได้แล้ว หลัง “วิญญาณไม่เข้าที่มาตั้งแต่ถูกล้มรัฐบาล” วันนี้เพื่อไทยเดินหน้า “ยกเครื่องเพื่อไทย-ยกเครื่องประเทศไทย” ชัดเจนว่า แพทองธาร ชินวัตร ยังเดินนำอยู่แถวหน้า อย่างน้อย “ห้ามเลือดไม่ให้ไหลไปมากกว่านี้” ดูท่าที่เหลือน่าจะเป็น “เลือดที่ข้นพอประคองชีวิต” แม้นาทีนี้ที่บอก “เพื่อไทยจะกลับมา” นั้น จะยังไม่ชัดว่า “กลับมายืนอยู่จุดไหน” แต่น้ำเสียงโวยวาย “เอาแต่โทษคนอื่น” ที่ค่อยเบาลง และท่าทีที่สะท้อนถึง “การหันกลับมามองตัวเอง” ย่อมให้ความรู้สึกว่า เริ่มเห็น “ทางที่ควรเดิน” แล้ว

ADVERTISMENT

…หลังยอมรับกันได้พร้อมเพรียงว่า “ฟื้นประชาธิปัตย์” ไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่าให้ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กลับมาเป็นผู้นำ และวิธีที่สร้างภาพ “คืนชีพ” ได้เร็วที่สุดคือ รวบรวม “ขุนพลเก่า ผู้เฒ่าแต่ก่อน” มานั่งเป็น “พระอันดับ” เล่าขานถึง “ตำนานแห่งความรุ่งเรือง” ที่ต้องจัดการเร่งด่วนให้ทันเวลาที่เหลือก่อนเลือกตั้งคือ “ระดมเลือดใหม่” เข้ามาเป็น “พลังขับเคลื่อนตัวจริง” ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายยิ่งว่า อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะโน้มน้าวให้ “คนรุ่นใหม่” มีความหวัง และเกิดศรัทธากับ “ยี่ห้อประชาธิปัตย์” ในภาพประวัติศาสตร์การเมืองชัดเจน เต็ม “ดิจิทัลฟุตพรินต์” ได้อย่างไร

…แม้ “ผู้เฒ่า” จะนั่งเรียงกันสลอน ด้วยท่าทีพร้อมอธิบายถึง “ความเก่าแก่ยาวนาน” ของ “ประชาธิปัตย์ที่ยืนยงในการเมืองไทย” มามากมายกว่าพรรคไหน แต่ถึงตอนที่ต้องอธิบายถึง “บางยุคสมัย” ว่านำพรรคด้วย “อุดมการณ์แบบไหน” หรือด้วย “อะไร” ที่พาพรรคมาสู่สภาพ “น่ากังวลว่าจะล่มสลาย” กล้าพูดหรือไม่ใครทำให้เกิด ก่อนที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่า “ฤทธิ์เดช อิทธิพล” เช่นนั้น ไม่มีอยู่แล้ว และจะไม่เกิดอีก

สืบสาน – ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. เเละณรงค์ เจียรวนนท์ รอง ปธ.กก.บจก.ไอคอนสยาม และรอง ปธ.อาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเปิดโครงการ “สืบสานมรดกแห่งสายน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลสายน้ำ เนื่องในวันแม่น้ำโลก และกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมี สุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล, ยูสต์ ฟาน เอ็ตโทร, วิเชียร จึงวิโรจน์,วิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์, พล.ร.ต.สยุมภู ศิริรังษี รวมถึงผู้บริหารและพันธมิตร ร่วมงาน ณ ไอคอนสยาม
ยิ่งใหญ่ – ชาติศิริ โสภณพนิช กก.ผจก.ใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาล Amazing Big October 2025 และเครื่องเล่น “เรนเจอร์ส ไพเรท ลากูน” Ranger’s Pirate Lagoon โดยมี ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัท สยามพาร์คซิตี้ พร้อมด้วย กัลยา บุญแดง ผอ.เขตคันนายาว, วนิดา บดินทร์ภักดีกุล, นงเยาว์ โตวชิรกุล ต้อนรับ ณ ทะเล-กรุงเทพฯ สยามอะเมซิ่งพาร์ค
รองรับ AI – วรวัจน์ สุวคนธ์ Chief People Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ รศ.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดตัว “Skill Shift Program” โปรแกรมพัฒนาทักษะที่ออกแบบภายใต้แนวคิด Micro-Credentials สร้างกำลังคนดิจิทัล รองรับโลกการทำงานยุค AI ตอกย้ำกลยุทธ์ “Digital Bank with Human Touch” โดยมี รศ.สยาม เจริญเสียง, วราสิณี ฉายแสงมงคลและเอก อัศว์ศิวะกุล ร่วมงาน ณ SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
ฉลองรางวัล – อองตวน เดนดา ผจก.ทั่วไปโรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย พร้อมด้วย ธนากร สุววัฒนะหัวหน้าแผนกวิศวกร, โยฮัน ชอัช หัวหน้าแผนกอาหารและเครื่องดื่ม, ศศิวิมล ไชยสมาน หัวหน้าแผนกการเงิน, สาลินี สังสวัสดิ์ หัวหน้าแผนกต้อนรับ, ปวเรศ กุลไพจิตร หัวหน้าเชฟฝ่ายบริหาร และพนักงานโรงแรม ร่วมยินดีที่โรงแรมได้รับรางวัล Trip.Best 2025 จาก Trip.com ณ โรงแรมเคปกูดูเกาะยาวน้อย เมื่อเร็วๆ นี้
รุ่นพิเศษ – ลอว์เรนซ์ คุช ปธ.กก.บห. และนนทัช กาญจนาศักดิ์ชัย ผจก.ทั่วไป บจก.แอลดีไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) ผู้นำเข้าและจำหน่ายนาฬิกาแบรนด์ ซิติเซน ในประเทศไทย จัดงานเปิดตัวนาฬิการุ่นพิเศษ CITIZEN x The Jum “Cosmic Fire” Thailand Limited II เพียง 300 เรือน ผลงานการสร้างสรรค์ร่วมกับ ณภัทร จงจิตตโพธา โดยมี โคอิจิโร อุซุย, ทศพล วราเอกศิริ, ชยภัค ตันประยูร, กร วรรณไพโรจน์, ออสการ์ เอ็ดเวิร์ด วัตราเศรษฐ์ ร่วมงาน ณ แผนกนาฬิกา ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เปิดตัว – อภิสิทธิ์ สิงหสัจจเทศ ผจก.ทั่วไปแบรนด์ CPS CHAPS บมจ.ยัสปาล หรือยัสปาล กรุ๊ป จัดงานเปิดตัวคอลลาบอเรชั่น “CPS CHAPS x PiXXiE” ผลงานการร่วมออกแบบกับ 3 สาวเกิร์ลกรุ๊ป มาเบล-สุชาดา สอนพันธ์, พิมมา-พิมพ์มาดา ใจสักเสริญ และอิงโกะ-อินท์ปาลี โชติหิรัญธนนนท์ โดยมี เจสสิกา โฆษิตธนากร, เอกวิทย์ ชัยวรานุรักษ์ และมัลลิกา จาวลา ร่วมงาน ณ ลานกิจกรรม ดิสคัฟเวอรี่พลาซ่า ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ เมื่อเร็วๆ นี้