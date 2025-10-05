โรม เมิน เบน สมิธ ฟ้องหมิ่นประมาท ชี้แปลกดีไม่สนิทแต่ใช้คณะทำงานธรรมนัสเดินเกม ลั่น อาจว่าความเอง

โรม เมิน เบน สมิธ ฟ้องหมิ่นเรียก 100 ล. ชี้แปลกดีไม่สนิทแต่ใช้คณะทำงานธรรมนัสเดินเกม ลั่น อาจว่าความเอง
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ นายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือเบน สมิธ ยื่นฟ้องร้องดำเนินคดี ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา พร้อมเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งเป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท ว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว ตนมองว่าวันนี้เราต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติ คือทำอย่างไรให้ประเทศไทยรอดจากเนื้อมือของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งตนคาดหวังว่ารัฐบาลจะทำเรื่องนี้อย่างจริงจังจริง แก๊งคอลเซ็นเตอร์เข้าไปถึงอำนาจรัฐอย่างไร เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญต่างๆ อย่างไร
นายรังสิมันต์ กล่าวต่อว่า นายเบนจามินเป็นแค่ตัวตัวอย่างหนึ่ง ยังมีอีกหลายเรื่อง หากเราไม่ใช้อำนาจในเวลานี้ ปกป้องจากประชาชนให้รอดจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ก็เป็นห่วงว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะยึดประเทศเราไป
เมื่อถามว่า มองอย่างไรที่นายเบนจามิน มอบหมายให้มีการฟ้องร้อง นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ตนไม่ค่อยได้ใส่ใจมากเท่าไหร่ และไม่ได้กังวลอะไร เรื่องในศาลก็ปล่อยให้เป็นไปตามหน้าที่ อาจจะมีการเรียกอีกเอกสารพยานมากยิ่งขึ้น จะได้นำคนมาสืบพยานเพิ่มขึ้นด้วย ไม่แน่ ตนอาจจะว่าความเองก็ได้ ทั้งนี้ ยืนยันว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่กังวล แต่แปลกใจว่าทำไมจึงใช้คณะของนายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ซึ่งเป็นคณะทำงานของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่บอกว่าไม่มีความรู้จักกันเป็นการส่วนตัว ก็แปลกดี แต่ไม่ต้องไปใส่ใจ วันนี้ให้เอาเรื่องคอลเซ็นเตอร์เป็นหลัก อย่าให้เรื่องการฟ้องร้องมากลบเรื่องใหญ่ ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของประชาชน