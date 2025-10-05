อนุทิน บินด่วน อุดรธานี ทำภารกิจ หัวใจติดปีก รับ-ส่งอวัยวะ ช่วยชีวิตผู้ป่วย

อนุทิน บินด่วน อุดรธานี ทำภารกิจ หัวใจติดปีก สนับสนุนทีมแพทย์ รับ-ส่งอวัยวะช่วยชีวิตผู้ป่วย
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 5 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินทางนำทีมแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำโดย นพ.พัชร อ่องจริต หัวหน้าสาขาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก เดินทางไปยัง จ.อุดรธานี
โดยภารกิจครั้งนี้มีจุดหมายเพื่อผ่าตัดรับอวัยวะจากผู้บริจาค ซึ่งเป็นชายอายุ 28 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เพื่อไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยที่รอรับการผ่าตัด โดยเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ “หัวใจติดปีก” ที่นายอนุทินดำเนินการด้วยความสมัครใจและต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา นายอนุทินได้อาสาขับเครื่องบินส่วนตัว รับ-ส่งทีมแพทย์ นำอวัยวะจากผู้เสียชีวิตไปช่วยต่อชีวิตให้ผู้ป่วยแล้วกว่า 80 ไฟลท์บิน ช่วยชีวิตผู้ป่วยกว่า 200 ราย
