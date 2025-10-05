ผบ.ฉก.อรัญฯ หวั่น 10 ต.ค.วุ่น เผย เขมร จ่อเกณฑ์คนแก่-เด็ก ประชิดรั้วลวดหนาม รับคณะ IOT ลงพื้นที่

ผบ.ฉก.อรัญฯ หวั่น 10 ต.ค.วุ่น ขอชาวหนองจาน ให้อยู่ถนนศรีเพ็ญ เผย เขมร จ่อเกณฑ์คนแก่-เด็กประชิดรั้วลวดหนาม รับคณะIOT ลงพื้นที่
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ กองกำลังบูรพา ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชนที่มาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์พร้อมกล่าวให้คำมั่นสัญญากับประชาชนว่า จะรักษาอธิปไตยของไทยไว้ และส่วนไหนที่ถูกรุกล้ำอยู่ เราก็จะเอาคืนมาให้ได้ แต่เรื่องของวิธีการและช่วงเวลานั้น ไม่มีใครทราบได้ว่าจะสำเร็จเมื่อไหร่ แต่ก็ยืนยันว่าในฐานะที่เป็นคนไทยและเป็นทหารไทย ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ไม่ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยผิดหวัง ขอให้เป็นกำลังใจ
และในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ก็อยากขอความกรุณาจากพ่อแม่พี่น้องว่าหากจะมาแสดง ก็สามารถมาได้ แต่ขอให้อยู่เพียงแค่จุดนี้ เพราะหากจะเข้าไปด้านในตรงแนวรั้วลวดหนาม เกรงว่าจะได้รับอันตราย ซึ่งในส่วนนั้นทหารต้องรับผิดชอบ ซึ่งหากได้รับอันตราย ทหารก็จะไปรับผิดชอบไม่ไหว และไม่รู้เลยว่าพ้นแนวสแลนไปฝั่งกัมพูชา เขาทำอะไรไว้บ้าง ซึ่งมันอันตรายแน่นอน ทหารจึงมีความกังวลใจในเรื่องความปลอดภัยของประชาชน อยากให้สู้อยู่ตรงนี้ดีกว่า
ขณะนี้ พล.ท.วรยศ เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 ก็เต็มที่อยู่แล้ว และยืนยันคำเดิมเหมือนที่ท่านแม่ทัพท่าน 1 คนใหม่เคยพูดไว้ ว่าเราทำแน่หากเมื่อไหร่เราได้เปรียบ เพราะทุกอย่างเราเตรียมการได้หมดแล้ว และเชื่อว่าทหารที่มาอยู่ที่นี่ตลอด 3 เดือนก็จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่
หลังจากนั้น พ.อ.ชัยณรงค์ ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ได้ไปพูดคุยกับประชาชนและยืนยันตามที่แม่ทัพภาคที่ 1 บอก นั่นคือทางกองกำลังของฝั่งไทยพร้อมที่จะทำอยู่แล้ว แต่รอช่วงเวลาที่ได้เปรียบก็เท่านั้น ดังนั้นไม่อยากให้กำหนดเป็นวัน ไม่งั้นเราจะเสียเปรียบได้
รวมถึงกองกำลังบูรพาก็รอสั่งการจากผู้บังคับบัญชา แต่ทุกอย่างเราเตรียมการไว้หมดแล้ว ไม่ใช่แค่เฉพาะทหาร แต่รวมถึงทางจังหวัด ตำรวจและ ตม. ด้วย แล้วตอนนี้ไม่ได้มีอะไรมาทำให้กระทบต่อแรงและกำลังใจของเจ้าหน้าที่แน่นอน ดังนั้นไม่มีอะไรเป็นข้อจำกัด
พร้อมกับสัญญาด้วยความเป็นทหารที่เป็นรั้วของชาติ ก็อยากทำหน้าที่ทวงคืนอธิปไตยไทยให้ได้คืนมาทั้งหมดและทหารตรงนี้ไม่มีใครมาแล้วไม่รู้สึกแบบนั้น ทุกคนรู้สึกไม่ต่างอะไรจากคนไทย
ส่วนความเคลื่อนไหวที่บริเวณบ้านหนอจาน ยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาชาวกัมพูชาเข้ามาประจำจุดน้อยมาก กลางวันอยู่ที่เพิงพักแค่ประมาณ 5 คน ส่วนใหญ่เป็นทหาร ส่วนกลางคืนก็ประมาณ 5-10 คน ส่วนที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ก็จะอยู่ที่ประมาณ 20 คน แต่ก็ไม่ได้มีการแสดงพฤติกรรมประชิดในรั้วหรือรุกล้ำ เพราะส่วนใหญ่คนที่อยู่ในปัจจุบันคือคนที่มีบ้านอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว ส่วนก่อนหน้านี้ที่เห็นว่ามีจำนวนมากคือมวลชนที่ถูกเกณฑ์มาจากพื้นที่อื่น ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่มวลชนหายไปเพราะหมดงบประมาณในการจ้าง ไม่ได้มีการส่งเสบียงกำลัง
ส่วนเรื่องของวันที่ 10 ตุลาคมนี้ ตนก็ขอความร่วมมือประชาชนที่หนองแก้วและบ้านหนองจานว่าสามารถมาให้กำลังใจทหารได้ สามารถแสดงออกได้เต็มที่ แต่ขอให้อยู่ในพื้นที่แนวถนนสีเพ็ญ เพราะหากพากันเข้าไปข้างในเกรงว่าจะได้รับอันตราย
และเชื่อว่าในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ทางกัมพูชาคงจะพาคณะ IOT รวมถึงเด็กและคนแก่มาประชิดในรั้วบ้านหนองจานเหมือนเดิม ไม่ต่างอะไรจากเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม
แต่อย่างไรก็ตาม เน้นย้ำว่าทางกองกำลังบูรพาพร้อม 24 ชั่วโมง เพียงแค่รอคำสั่ง และยังไม่สามารถกำหนดวันได้ ถึงมีวันที่กำหนดไว้แล้วก็คงตอบออกสื่อไม่ได้ อยากให้รู้เพียงแค่ว่าพร้อม