พท.ปราศรัยช่วย ชินวัฒน์ สู้ศึกซ่อมส.ส.กาญจน์ เขต 4 เต้น ลั่น เลือกเพื่อไทย หยุดระบอบสีน้ำเงินกินรวบ
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม แกนนำพรรคเพื่อไทย นำโดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ ลงพื้นที่ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมสนับสนุนให้นายชินวัฒน์ แม้นเดช ผู้สมัคร ส.ส. เขต 4 กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย เบอร์ 2 เป็น ส.ส.กาญจนบุรี โดยบรรยากาศเวทีปราศัยหาเสียง ที่วัดห้วยกระเจา วัดหนองต่อยอด วัดศรีบัวทอง และวัดเขารักษ์ จ.กาญจนบุรี ในตลอดทั้งวัน มีพี่น้องประชาชนมาร่วมรับฟังการปราศัยอย่างเนืองแน่น พร้อมส่งเสียงเชียร์ให้นายชินวัฒน์ เบอร์ 2 ชนะการเลือกตั้งซ่อม
นายชินวัฒน์ กล่าวปราศัยว่า มุ่งมั่นตั้งใจ ขออาสาเป็นผู้แทนคนในพื้นที่ ไปทำงานเป็นผู้แทนพี่น้องประชาชน ตนต่อสู้กับอริราชศัตรูมาโดยตลอดกว่า 40 ปี ตนขออาสามาต่อสู้กับปัญหาคนเมืองกาญฯ วันที่ 19 ต.ค.นี้ ขอให้พี่น้องเข้าคูหาเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิอันชอบธรรม เป็นอำนาจอันชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตย เลือกเบอร์ 2 ให้ถล่มทลาย
ด้านนายณัฐวุฒิ กล่าวปราศัยว่า พรรคเพื่อไทยส่ง นายชินวัฒน์ เบอร์ 2 เพราะเราแน่ใจว่าทำงานได้เลย มีประสบการณ์ตรงในระบบราชการ เป็นลูกหลานเลือดเนื้อเชื้อไขคนกาญจนบุรี มีความยืนหยัดชัดเจนเป็นสมาชิกพรรคตั้งแต่พรรคไทยรักไทยจนถึงพรรคเพื่อไทย ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยอยู่มานาน เจ็บมามาก แต่ไม่เคยถอยห่างออกจากการทำงานให้ประชาชน สร้างนโยบายให้เป็นรูปธรรมมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ตั้งแต่พรรคไทยรักไทย ทั้ง 30 บาทรักษาทุกโรค กองทุนหมู่บ้าน กองทุน SML OTOP 1 อำเภอ 1 ทุน หรือ ODOS ทำให้บริบทการเมืองไทยเปลี่ยนแปลง ทำให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์จากนโยบายอย่างแท้จริง ทำให้คนจนลืมตาอ้าปาก เป็นพรรคการเมืองแรกที่ประกาศให้คนไทยหายจน
นายณัฐวุฒิ กล่าวอีกว่า รัฐบาลปัจจุบันเป็นรัฐบาลสีน้ำเงิน มีความใกล้ชิด ส.ว.สีน้ำเงิน ที่เรียกว่าสีน้ำเงินเป็นเพราะ ส.ว.และคนสำคัญในรัฐบาล เป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีฮั้ว ส.ว. แล้วเขาใช้ ส.ว.สีน้ำเงินตั้งกรรมการดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ เช่น กกต. ป.ป.ช. ศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังมีการเสนอสูตรเลือก สสร.จนสื่อมวลชนพูดกันหมดว่าจะเกิด สสร.สีน้ำเงิน ซึ้งถ้าได้ตามนี้ก็จะได้รัฐธรรมนูญสีน้ำเงินอีก ตนเห็นว่าต้องมีกลไกการถ่วงดุลอำนาจ ไม่งั้นจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ
”คำตอบอยู่ที่เขต 4 กาญจนบุรีว่าจะให้มีการคานอำนาจ ปฏิเสธระบบการเมืองกินรวบอำนาจทุกองค์กรอย่างที่มันกำลังจะเป็นอยู่ได้หรือไม่ ให้นายชินวัฒน์ เบอร์ 2 ไปเป็น สส. คะแนนของท่านจะส่งสัญญาณทั้งประเทศ“ นายณัฐวุฒิกล่าว
ด้านนายจาตุรนต์ กล่าวปราศัยว่า ตนรู้จักกับนายชินวัฒน์ เบอร์ 2 มากว่า 10 ปี ตั้งแต่ทำงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีความสนใจในการแก้ไขปัญหาชาวบ้าน ปัจจุบันรัฐบาลมีความผิดปกติ ที่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย จะหวังให้รัฐบาลผลักดันนโยบายต่างๆคงไม่ได้ ทั้งนี้ นายชินวัฒน์ เบอร์ 2 ตั้งใจมารับใช้พี่น้องประชาชน มีประสบการณ์ เป็นคนบ้านเราต้องชนะ