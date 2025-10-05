สกลธี-สาธิต-กอร์ปศักดิ์-อดีตส.ส. ยกก๊วนกลับปชป. ใช้สิทธิเป็นองค์ประชุม โหวตหัวหน้าพรรคคนใหม่ 18 ต.ค.
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้เผยแพร่ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิเป็นองค์ประชุมใหญ่วิสามัญ ตามข้อบังคับ ข้อ 78 เพื่อที่จะ เป็นองค์ประชุมเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ในวันที่ 18 ต.ค ที่ รร.มิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ ส่งผลให้มีอดีตสมาชิกพรรคฯ และผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งจากพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เข้ามายื่นใบสมัครสมาชิกภาพจำนวนมาก เพื่อรักษาสิทธิในการเป็นองค์ประชุมก่อนกำหนด เส้นตายเวลา 24.00 น. ของ 3 ต.ค.
โดยมีกลุ่มอดีต ส.ส.กรุงเทพฯ นอกจากน.ส.อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ อดีต ส.ส. กทม. 3 สมัย ยังมี นายสกลธี ภัททิยกุล อดีตส.ส.กทม. และอดีตรองผู้ว่าฯ กทม. นางอรอนงค์ คล้ายนก อดีตส.ส.กทม และ นางอานิก อัมระนันทน์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ
นอกจากนี้ ยังมีอดีต ส.ส. จากภูมิภาคอื่น ๆ ที่ดำเนินการสมัครสมาชิกเช่นกัน ทั้ง นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ อดีต ส.ส.ระยอง นายนิพนธ์ ธาราภูมิ อดีต ส.ส.ลพบุรี สำหรับในภาคใต้ นายทศพร และนางอัญชลี วาณิช เทพบุตร อดีต ส.ส.ภูเก็ต ได้สมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน
ส่วนกลุ่มอดีตรัฐมนตรี ของพรรคฯ ที่กลับมาสมัครสมาชิกเพื่อรักษาสิทธิในการเป็นองค์ประชุมประกอบด้วย คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ อดีต รมว.ประจำสำนักนายกฯ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต รมว. วัฒนธรรม นายสาธิต ปิตุเตชะ อดีต รมช.สาธารณสุข และนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ