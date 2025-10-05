นายกฯ ตรวจพื้นที่ถ.สามเสน ยุบ รอบดึก เร่งแก้ปัญหา ย้ำยึดหลักปลอดภัยสูงสุด

นายกฯ ตรวจพื้นที่ถ.สามเสน ยุบ รอบดึก เร่งแก้ปัญหา – คืนความมั่นใจให้ปชช. ย้ำ ยึดหลักปลอดภัยสูงสุด
เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 5 ตุลาคม นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ได้ลงพื้นที่ ถ.สามเสน เพื่อรับฟังรายงาน และตรวจสอบพื้นที่ถนนยุบบริเวณหน้า รพ.วชิรพยาบาล โดยนายกฯได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนภายใต้หลักความปลอดภัยสูงสุด พร้อมกับเร่งรื้อถอนอาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสน (สน.สามเสน) ทั้งหมด หลังจากคณะวิศวกรประเมินแล้วว่าโครงสร้างอยู่ในสภาพไม่มั่นคง พร้อมเร่งเสริมเสถียรภาพของดินเพื่อป้องกันการทรุดตัวเพิ่มเติม
นอกจากนี้ นายกฯ ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และรายงานความคืบหน้าทุกระยะ โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งประชาชนในทุกเหตุภัย พร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหานี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อคืนความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับพื้นที่สำคัญใจกลางเมือง