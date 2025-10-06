เท้ง ยัน ‘โรม’ ทำหน้าที่ถูกต้อง ปมอภิปรายในสภา หลัง ‘เบน สมิธ’ ส่งทนายฟ้อง

เท้ง มอง ‘โรม’ ทำหน้าที่ในสภา ไม่ควรถูก ‘เบน สมิท’ ฟ้อง 100 ล้าน ขอสังคมตัดสิน เจตนาฟ้องปิดปากหรือไม่
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีที่นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ผู้รับมอบอำนาจจาก นายเบน สมิท ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อ นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ฐานความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่ง 100 ล้านบาท จากการอภิปรายในการแถลงนโยบายของรัฐบาล ว่า ตนไม่คิดว่าการที่นายรังสิมันต์อภิปรายจะเป็นการกล่าวหา เพราะนายรังสิมันต์ได้อภิปรายในข้อเท็จจริง และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็มีความเกี่ยวข้องกับนายเบน สมิท และสิ่งที่น่าห่วงคือ ทนายที่ดําเนินการฟ้องร้องนายรังสิมันต์ ก็เกี่ยวข้องกับ ร.อ.ธรรมนัส เรื่องนี้จึงอยากให้สังคมเป็นผู้ตัดสินว่าการดำเนินคดีเหมาะสมหรือไม่ ทั้งที่ทำหน้าที่ในการอภิปรายอย่างตรงไปตรงมาในสภา เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน
เมื่อถามว่ามีความกังวลหรือไม่ส่วนว่าจะเป็นการฟ้องปิดปาก นายณัฐพงษ์กล่าวว่า เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันตัดสินว่ามีการฟ้องร้องปิดปากหรือไม่ เชื่อว่าสังคมมองเห็นอยู่ว่าการฟ้องร้องนี้มีวัตถุประสงค์อะไร และการที่ ร.อ.ธรรมนัสระบุว่า จะเชิญไปรับประทานอาหารเย็นที่จังหวัดพะเยานั้น ก็เพียงพอที่จะทราบอยู่ว่าวัตถุประสงค์การดําเนินคดีเป็นอย่างไร
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่าตามข้อบังคับในการอภิปราย ถ้ามีการพาดพิงถึงคนนอกสภาก็อาจจะมีการฟ้องร้องที่ทำให้เกิดความเสียหายได้ ซึ่งมีกลไกที่ทําให้ผู้เสียหายสามารถร้องต่อประธานรัฐสภา ในการให้สมาชิกกล่าวคําขอโทษต่าง ๆ ซึ่งส่วนตัวมองว่าเป็นกระบวนการปกติที่บุคคลสาธารณะควรถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ ไม่ควรถูกดำเนินคดีแบบนี้
ส่วนกรณีของนายจุลพงศ์ อยู่เกษ ส.ส. พรรคประชาชน มีหนังสือขอโทษถึง นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด หลังถูกฟ้องร้องกรณีอภิปรายเรื่องเขากระโดง ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ได้มีการตั้งคณะกรรมการวินัยแล้ว เบื้องต้นมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง ณัฐพงษ์ระบุว่า เรื่องนี้ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการดีกว่า