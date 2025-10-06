ส.ส.เพื่อไทย ซัด อนุทิน ทิ้งปชช.ผจญภัยน้ำท่วม ชี้ สุโขทัยเจอรอบ 2 กว่า 3 หมื่นคนกระทบ บี้ รบ.เร่งเยียวยา
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม น.ส.ประภาพร ทองปากน้ำ ส.ส.สุโขทัย พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่สุโขทัยปีนี้มาเร็วและแรงมาก ส่วนใหญ่เป็นน้ำไหลหลาก ที่มาจาก จ.แพร่ และ พะเยา ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพายุบัวลอย ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ดังนั้นมวลน้ำมหาศาลจึงไหลบ่าลงมายังจ.สุโขทัย ทั้งนี้ ในปีนี้พี่น้องในพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมหลายรอบแล้ว แต่ไม่มีหน่วยงานรัฐเข้าไปเยียวยาช่วยเหลือ
น.ส.ประภาพร กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาเห็นภาพ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงมหาดไทย นำคณะรัฐมนตรีไปอวยพรวันเกิดให้กับคนสำคัญของพรรคภูมิใจไทย ทอดทิ้งให้ประชาชนที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมช่วยเหลือตัวเอง ในขณะเดียวกันกลับเลือกสร้างภาพไปเยี่ยมพื้นที่เป้าหมายของพรรคภูมิใจไทย ในการเลือกตั้งสมัยหน้ามากกว่าไปเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม ทั้งสุโขทัย พิษณุโลกและอุตรดิถต์ จำนวนหลายหมื่นครอบครัว โดยเฉพาะที่สุโขทัย ล่าสุดหลายครอบครัวต้องออกจากบ้านไปอยู่ที่ปลอดภัย น้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบไม่ต่ำกว่า 3,000 ครัวเรือน ประชาชนจำนวนกว่า 30,000 คนต้องจมอยู่กับน้ำที่สูงมาก ทั้งนี้ระดับน้ำอยู่ที่ 1.50- 2.00 เมตรกระทบกับพื้นที่หลายอำเภอ
น.ส.ประภาพร กล่าวอีกว่า หลังน้ำลดพี่น้องประชาชนอยากให้หน่วยงานรัฐ เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ควรใช้มาตรฐานเดียวกับเหตุการณ์น้ำท่วมเชียงราย คือต่อครอบครัวไม่เกิน 9,000 บาท เพื่อนำเงินที่ได้มาซ่อมแซมที่พัก นอกจากนี้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักมาก ทั้งสวนมะม่วง ละมุด มะยงชิด กลับไม่ได้รับการเยียวยา เพราะรัฐอ้างว่าเนื่องจากเป็นไม้ยืนต้นไม่เสียหายเลยไม่จ่ายเงินเยียวยา น้ำท่วมครั้งนี้ที่หนักที่สุดคือสวนกล้วยตานี ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาเกษตรกรส่งออกใบกล้วยตานีขายต่างประเทศ สร้างรายได้ให้เกษตรกรต่อปีหลายร้อยล้านบาท ปีนี้คาดว่ารายได้ลดลงหรือไม่มีรายได้เลย เพราะน้ำท่วมเสียหายหมด
“ในฐานะผู้แทนชาวบ้านพร้อมเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มคนที่รัฐทอดทิ้งได้มีที่ยืนในสังคม และได้รับความเป็นธรรมจากรัฐบาลนี้ คาดหวังว่านายอนุทินจะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์กับเกษตรอย่างเท่าเทียมทุกพื้นที่” น.ส.ประภาพร กล่าว