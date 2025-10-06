การเมือง

หมอเปรม จี้ถาม ไชยชนก จะจับคนให้สินบน 40 ล. เมื่อไหร่ ฝาก ครูใหญ่ ชี้แนะ รมต.ป้ายแดงด้วย

หมอเปรม จี้ถาม ไชยชนก จะจับคนให้สินบน 40 ล. เมื่อไหร่ ทั้งที่เบาะแสอยู่ที่ตัวเอง ซัดตั้งกระทู้ถามก็เบี้ยว ฝาก ครูใหญ่ แนะรมต.ป้ายแดงทำการเมืองสร้างสรรค์ ลั่นจะยื่นกระทู้ถามซ้ำ หลัง รมต.หนีกระทู้

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 6 ตุลาคม ที่รัฐสภา นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ ส.ว. กล่าวถึงกรณีที่นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ระบุในที่ประชุมรัฐสภา ในการแถลงนโยบายของรัฐบาล ว่า มีการติดต่อให้สินบน 40 ล้านบาท เพื่อแลกเปลี่ยนกับการไม่ดำเนินคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ และเว็บพนันผิดกฎหมาย วันนี้(6 ต.ค.) ตนจึงได้ยื่นกระทู้ถามสดด้วยวาจา ต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อให้รัฐมนตรีมาตอบ แต่เมื่อถึงเวลากลับได้รับคำตอบว่ารัฐมนตรีไม่พร้อมที่จะชี้แจง เพราะติดภารกิจสำคัญ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะกระทู้ของตนเท่านั้น แต่กระทู้อื่นๆที่เป็นกระทู้ถามสด และกระทู้ถามด้วยหนังสือ 3 เรื่อง ก็ไม่มีรัฐมนตรีแม้แต่คนเดียวมาตอบ ถือว่าน่าผิดหวังมาก ซึ่งการแถลงนโยบายรัฐมนตรีระบุว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับวุฒิสภา แต่เอาจริงแล้วคือหลบกระทู้ หนีกระทู้กันทุกคน

นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ตนจึงขอถามกระทู้นอกสภา เพื่อให้รมว.ดีอี ได้ตอบ เพราะเป็นคำพูดที่รมว.ดีอี พูดขึ้นมาเอง จึงเป็นคำพูดที่ต้องรับผิดชอบต่อสาธารณะ เพราะเป็นเรื่องสำคัญ ตนจึงอยากถามรมว.ดีอี เรื่องติดบน 40 ล้านบาทว่า คนที่เสนอคือใคร และเหตุใดจึงยังไม่แจ้งความในทันที เพราะรู้อยู่แก่ใจว่าสมาชิกที่มาแจ้ง แจ้งด้วยเหตุใด ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสและการรักษากฎหมาย การที่ไม่แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นั้น เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157 หรือไม่ หากกลัวว่าจะกระทบต่อความปลอดภัยของท่าน แล้วความปลอดภัยของประชาชนที่จะถูกหลอกลวงจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เหตุใดจึงไม่คำนึงถึง

นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่มีการตั้ง ปลัดกระทรวงดีอี เป็นคณะกรรมการ ตรวจสอบในเรื่องนี้ ซึ่งปลัดเป็นผู้ใต้บัญชา จึงอยากถามว่าปลัดที่ไหนจะกล้าตรวจสอบรัฐมนตรี และปลัดที่ไหนจะกล้าหาญตรวจสอบสมาชิก ซึ่งหมายถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่เป็นพรรครัฐบาล ปลัดกระทรวงไหนจะดำเนินการเช่นนั้น ส่วนที่บอกว่าจะตรวจสอบให้เสร็จภายในเดือนตุลาคม ตนเห็นว่าไม่ต้องถึงสิ้นเดือนภายในวันนี้ก็รู้ วันนี้ผ่านมาหลายวันแล้วตั้งแต่วันที่มีการแถลงนโยบาย จึงอยากถามว่าจะลากตัวการที่ให้สินบน รมว.ดีอีได้กี่โมง เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานกับประชาชนว่ารัฐมนตรีพูดแล้วต้องมีความรับผิดชอบ

“มูลค่าเงินสินบน 40 ล้านบาทต่อเดือน เป็นมูลค่าความเสียหายต่อการถูกหลอกลวง จึงอยากถามว่าจะใช้กำลังทั้งหมดของกระทรวงฯ เพื่อยุติการหลอกลวงออนไลน์ในกรอบเวลาเท่าไหร่ เพราะดูเหมือนท่านจะเข้าใจกระทรวงนี้เป็นอย่างดี อีกทั้งสิ่งที่ท่านพูดว่าไม่รู้ว่าเป็นประเพณีของกระทรวงดีอีหรือไม่ จึงอยากถามว่าท่านมีหลักฐานหรือข้อมูลอื่นใดที่บ่งบอกว่ามีการทุจริตในลักษณะนี้เกิดขึ้นในกระทรวงนี้มาก่อน เพราะท่านพูดในทำนองว่า จะมีระบบแบบนี้เกิดขึ้นในกระทรวงนี้มาก่อน หากดำเนินการจริงก็จะเป็นการเปิดเผยความเน่าเฟะ ที่สะสมมาโดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆอย่างแท้จริง แต่หากไม่ดำเนินการใดๆ สักแต่พูดเฉยๆ ก็จะขอย้อนคำพูดที่ว่า “ ก่อนพูดเราเป็นนายคำพูด แต่หลังพูดแล้วคำพูดจะเป็นนายเรา” จึงอยากฝากตรงนี้ให้รมว.ดีอี กล้าตอบคำถามนี้” นพ.เปรมศักดิ์ กล่าว

นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวว่า ขอฝากไปถึงครูใหญ่ ขอให้แนะนำรัฐมนตรีป้ายแดง ว่าช่วยทำการเมืองแบบสร้างสรรค์ สร้างบรรทัดฐานการเมืองใหม่ๆ ดีกว่าใช้แนวการเมืองเก่า ประเภทเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นจะดีกว่าหรือไม่ เพราะสารตั้งต้นที่จะเหลือให้เกิดบรรทัดฐานทางการเมืองที่ดีคือตัวรัฐมนตรีเอง เพราะวันนี้ต้องยอมรับว่าไม่ต้องไปหาเบาะแสที่ไหนที่บ่งบอกการทุจริต ตัวรัฐมนตรีเป็นคนชี้เบาะแสเอง เมื่อเป็นแบบนี้ก็อยากให้เป็นกำลังสำคัญในการปราบทุจริตให้สำเร็จ ตนในฐานะที่เป็นอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ด้านไอซีทีของวุฒิสภา ก็จะนำเรื่องนี้ปรึกษากับประธานกมธ.ฯว่า จะดำเนินการต่อไปอย่างไรหรือไม่เพื่อให้เป็นบรรทัดฐาน ว่ากระทรวงดีอีที่มุ่งปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เมื่อ รมว.ดีอี พูดถึงขนาดนี้แล้ว กมธ.ฯ จะอยู่เฉยได้อย่างไร ทั้งนี้ตนจะยื่นกระทู้ถามเรื่องนี้อีกครั้ง