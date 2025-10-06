การเมือง

ศาลพิพากษาจำคุก ปารีณา ไกรคุปต์ 4ปี 1เดือน ไม่รอลงอาญา คดีบุกรุกป่าราชบุรี

ศาลพิพากษาจำคุก ปารีณา ไกรคุปต์ 4 ปี 1 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีบุกรุกป่าราชบุรี

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า

ศาลจังหวัดราชบุรี มีคำพิพากษาให้จำคุก ‘ปารีณา ไกรคุปต์’ เป็นเวลา 4 ปี 1 เดือน โทษจำคุกไม่รอการลงอาญา

ในคดีที่ปารีณาถูกกล่าวหาบุกรุกครอบครองที่ป่าไม้ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ขณะนี้ทนายความกำลังรีบทำเรื่องขอประกันตัว

สำหรับคดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อปี 2562 นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น (คปต.) นำเอกสารเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ พร้อมเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง กรณีการครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และที่ดิน ส.ป.ก. กว่า 1,706 ไร่ ที่สถานีตำรวจภูธรจอมบึง จ.ราชบุรี

ADVERTISMENT

จนกระทั่งต่อมา ศาลมีคำพิพากษาจำคุก ‘ปารีณา ไกรคุปต์’ เป็นเวลา 4 ปี 1 เดือน โทษจำคุกไม่รอการลงอาญา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง