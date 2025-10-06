ศาลพิพากษาจำคุก ปารีณา ไกรคุปต์ 4ปี 1เดือน ไม่รอลงอาญา คดีบุกรุกป่าราชบุรี

ศาลพิพากษาจำคุก ปารีณา ไกรคุปต์ 4 ปี 1 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีบุกรุกป่าราชบุรี
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า
ศาลจังหวัดราชบุรี มีคำพิพากษาให้จำคุก ‘ปารีณา ไกรคุปต์’ เป็นเวลา 4 ปี 1 เดือน โทษจำคุกไม่รอการลงอาญา
ในคดีที่ปารีณาถูกกล่าวหาบุกรุกครอบครองที่ป่าไม้ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ขณะนี้ทนายความกำลังรีบทำเรื่องขอประกันตัว
สำหรับคดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อปี 2562 นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น (คปต.) นำเอกสารเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ พร้อมเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง กรณีการครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และที่ดิน ส.ป.ก. กว่า 1,706 ไร่ ที่สถานีตำรวจภูธรจอมบึง จ.ราชบุรี
จนกระทั่งต่อมา ศาลมีคำพิพากษาจำคุก ‘ปารีณา ไกรคุปต์’ เป็นเวลา 4 ปี 1 เดือน โทษจำคุกไม่รอการลงอาญา
