กมธ.มั่นคง รับฟังการเยียวยาชายแดนศรีสะเกษ โรมสะท้อนเสียงชาวบ้าน เงิน 5,000 ไม่เพียงพอ

‘กมธ.มั่นคงฯ’ รับฟังรายงานความคืบหน้าการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะใน จ.ศรีสะเกษ ด้านผู้ว่าฯยันอนุมัติเงินตอบแทนชุด ชรบ.แล้ว 23 ล้านบาท อนุมัติเงินเยียวยาครอบครัวละ 5,000 บาท ไปแล้วกว่า 81,000 ราย ‘โรม’ สะท้อนเสียงชาวบ้าน เงินเยียวยาไม่พอ-บรรเทา ค่าไฟยังไม่ได้รับ
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธาน กมธ. ลงพื้นที่ไปยังโครงการชลประทาน จ.ศรีสะเกษ เพื่อประชุมรับฟังการบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาผลกระทบด้านความมั่นคงตามแนวชายไทยที่ส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการของหน่วยงาน และแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตลอดจนแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, ผู้บัญชการกองกำลังสุรนารี, ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายสุริยา บุตรจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงานว่า หลังเหตุการณ์เรียบร้อยการเยียวยาช่วยเหลือพื้นที่ที่มีปัญหาใน จ.ศรีสะเกษ ซึ่งได้ประกาศใน 5 อำเภอ คือ อ.กันทรลักษ์ อ.ขุนหาญ อ.ภูสิงห์ อ.ขุขันธ์ และ อ.ไพรบึง ให้นายอำเภอขอเงินจากผู้ว่าราชการจังหวัดไปบริหารจัดการ ส่วนนอกเหนือจาก 5 อำเภอจะให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการ ในเรื่องอาหารการกิน บางวันมีภาคเอกชนเข้ามา เราไม่ได้เบิกจ่าย วันไหนไม่มีเราก็จะเบิกจ่าย โดยช่วงแรกใช้งบประมาณไป 64 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่รัฐบาลมอบให้มาทางจังหวัดศรีสะเกษก็ได้ทำตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
ในส่วนของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ขณะนี้มี 12 อำเภอที่ทำเรื่องขอเงินมา จังหวัดได้อนุมัติเงินไปแล้ว 23 ล้านบาท เพื่อตอบแทน ชรบ. สูงสุดจะได้คนละประมาณ 2,400 บาท ลดหลั่นกันไป
ขณะที่นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดศรีสะเกษ รายงานความคืบหน้าการเยียวยาเพิ่มเติมว่า ในพื้นที่ 5 อำเภอ 46 ตำบล 600 หมู่บ้าน กรณีของ จ.ศรีสะเกษจะได้รับเงินชดเชยครอบครัวละ 5,000 บาท เบื้องต้นได้ดำเนินการประชุมไปแล้ว 15 ครั้ง อนุมัติไปแล้วกว่า 81,000 ราย และวันนี้จะมีการโอนเงินเข้ามาในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษกว่า 3,100 ราย ซึ่งจะทยอยโอนเข้ามาภายใน 3 วันนี้ กระบวนการของ จ.ศรีสะเกษ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำให้ดำเนินการโดยถูกต้องและรวดเร็ว
ทั้งนี้ มีผู้เสียชีวิต 9 ราย ดำเนินการช่วยเหลือแล้วครบทุกราย ด้านทรัพย์สินมีความเสียหายใน อ.กันทรลักษ์เพียงอำเภอเดียว บ้านเรือนเสียหาย 755 หลัง เสียหายทั้งหลัง 32 หลัง และเสียหายบางส่วน 723 หลัง ซึ่งได้ดำเนินการช่วยเหลือแล้ว คงเหลือระหว่างการก่อสร้างอยู่ 5 หลัง เนื่องจากเป็นการก่อสร้างทั้งหลังจึงต้องใช้เวลา ส่วนด้านเกษตร ศูนย์พักพิง ดำเนินการช่วยเหลือครบทั้งหมด โดยใช้เงินทดรองข้าราชการ
ด้าน นพ.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่า มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลได้รับความเสียหาย 3 แห่ง ซึ่งขณะเกิดเหตุได้มีการย้ายป่วยสีแดงบริเวณชายแดนมาอยู่ด้านในเมืองตามแผนการ โดยสาธารณสุขจังหวัดได้เข้าไปเยียวยาจิตใจที่ศูนย์อพยพหรือศูนย์พักพิงทุกแห่ง มีบุคลากรสาธารณสุขเข้าไปดำเนินการดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น รวมทั้งดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่อพยพมาพร้อมประชาชนทั่วไป
ด้านความเครียดมีประมาณกว่า 200 รายซึ่งได้ดำเนินการพบแพทย์และปรึกษานักจิตวิทยาครบ 100% แล้ว ยอมรับว่าผู้ที่เป็นเด็กประเมินความเครียดได้ยาก แต่ก็ใช้วิธีการให้วาดรูปเพื่อสะท้อนความเครียดและเข้าสู่ระบบการบำบัด
จากนั้นนายรังสิมันต์กล่าวว่า เราต้องมอง ไม่ได้มองมิติทหาร ต้องมองประชาชนด้วย ทุกคนมีบทบาทเป็นฟันเฟืองที่อาจจะไม่เหมือนกัน แต่มีจุดหมายปลายทางเดียวกันกับพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบ ตนคิดว่าประชาชนจำนวนมากมีความเสียสละเพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายราชการสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องยอมรับว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ แน่นอนว่าช่วงแรกประชาชนไม่อยากให้เกิดความขัดแย้ง เขายอมเสียสละ เขารู้ว่าสถานการณ์มันไม่เป็นบวก เขารับทราบว่าอาจจะตกเป็นเป้าหมายของการโจมตี แต่ทุกคนก็อยากให้สถานการณ์เบ็ดเสร็จเด็ดขาด
นายรังสิมันต์กล่าวว่า ต้องขอบคุณฝ่ายราชการที่ไม่ใช่ดูแลแค่เนื้อตัวร่างกาย แต่หมายถึงสภาพจิตใจด้วย กมธ.มาในครั้งนี้มาเยี่ยมทุกท่านแล้ว อีกด้านเราก็อยากนำข้อมูลจากการลงพื้นที่ที่ต้องไปเป็นเหมือนสะพาน ทำให้การทำงานของพวกท่านสามารถทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น
“มีพี่น้องหลายคนฝากมาว่า 5,000 บาทไม่พอบ้าง รวมถึงเรื่องค่าไฟฟ้าก็ยังไม่รับ และชุด ชรบ.เข้าใจว่ายังไม่ได้รับเงิน สิ่งเหล่านี้เราอยากทำให้คนไกลต่างๆ เกิดความราบรื่นมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่ว่าเราจะไม่อยากเยียวยาแต่บางครั้งสถานการณ์มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ ดังนั้น ต้องอาศัยความชัดเจน” นายรังสิมันต์กล่าว
ขณะที่นายมานพ คีรีภูวดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ระบุว่า กังวลถึงดอกเบี้ยของประชาชนว่าจะได้พักจริงหรือไม่ พร้อมถามถึง ชรบ.ว่าเขาเป็นบุคลากรสำคัญมาก ถูกใช้ทุกงาน แต่เพิ่งทราบว่าเขาไม่มีค่าเบี้ยเลี้ยง มันติดที่ระเบียบส่วนใด จะมีสวัสดิการดูแลเขาอย่างไร โดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉิน เราอยู่ส่วนกลางประเทศ บางทีเราไม่รู้ จึงอยากได้ข้อชี้แนะจากผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังอยากทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งน้ำ ไฟ และถนนทางขึ้นภูมะเขือ
ทำให้ตัวแทน อบจ.ศรีสะเกษชี้แจงว่า ตอนนั้นได้รับการประสานจากทหารในพื้นที่ว่าต้องการนำกินน้ำใช้ แต่เกิดเหตุก่อนเลยยังไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งภูมะเขือมีการสำรวจแล้วว่าไม่สามารถเจาะน้ำบาดาลได้ ทำให้ต้องลำเลียงผ่านเขาสัตตะโสม
นายมานพจึงกล่าวว่า ท่านต้องคิดว่าตอนนี้ยังติดอะไร เรื่องความมั่นคง อย่าเพิ่งมองกฎหมาย