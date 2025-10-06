โสภณ มั่นใจบริหารจัดการน้ำได้ กทม.ไม่ท่วมเหมือนปี’54 จ่อแก้เกณฑ์ ช่วยเกษตรกรประสบภัยน้ำท่วม

เอาอยู่! ‘โสภณ’ ลั่นน้ำไม่ท่วมเมืองกรุง มั่นใจบริหารจัดการได้ เล็งหาช่องเว้นหลักเกณฑ์ ใช้เยียวยาเกษตรกรประสบภัยน้ำท่วม
เมื่อเวลา 11.20 น. วันที่ 6 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (คชภ.) ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ขณะนี้ว่า สิ่งแรกที่ต้องแจ้งประชาชนคือสถานการณ์น้ำในปัจจุบันที่มีมาก เนื่องจากปริมาณฝนตกลงมามากเกินกว่าที่พยากรณ์ ทำให้ 2 เขื่อนหลักที่รับน้ำ คือเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ที่จะต้องรับน้ำให้ได้ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร ต้องบริหารจัดการน้ำระหว่างการกักเก็บน้ำและการปล่อยน้ำ เมื่อฝนมีปริมาณมากกว่าที่พยากรณ์ อีกทั้งรองรับสถานการณ์กรณีหางของพายุแมตโมที่คาดว่าจะส่งผลต่อประเทศไทยในช่วง 1-2 วันนี้เข้ามา เราได้เตรียมการบริหารจัดการกักน้ำใน 3 เขื่อนหลัก คือเขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์เหมือนเมื่อปี 2554 ต้องบริหารจัดการให้สมดุล เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำไหลบ่ามาท่วม
นายโสภณกล่าวว่า ส่วนหลายจังหวัดที่เกิดน้ำท่วมในขณะนี้ เราจะดูเรื่องการให้ความช่วยเหลือ โดยหลักสำคัญของรัฐบาลชุดนี้ ตามที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องเร่งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ขัดต่อระเบียบบางเรื่อง อาทิ ในพื้นที่ภาคอีสานที่น้ำท่วมข้าว แต่กรณีที่จะเข้าหลักเกณฑ์การชดเชยนั้น ตามระเบียบคือต้องเสียหายโดยสิ้นเชิง ซึ่งคำว่า “เสียหายสิ้นเชิง” ยังไม่ได้คำนึงว่าเกษตรกรมีค่าใช้จ่าย ทั้งค่าไถหว่าน ลงทุนเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ขณะที่ข้าวกำลังตั้งท้อง เมื่อเกิดน้ำท่วมในระยะ 7 วัน ข้าวจะเกิดความเสียหาย แต่ไม่ได้เสียหายโดยสิ้นเชิง จึงทำให้ยากต่อกรณีที่จังหวัดจะประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ
นายโสภณกล่าวต่อว่า เรื่องนี้ คชภ.จะประชุมในวันที่ 8 ต.ค. ซึ่งตนจะนำเสนอเรื่องนี้ว่าจะทำอย่างไรให้สามารถชดเชยได้บางส่วน เนื่องจากชาวนาลงทุนไปแล้ว ขณะที่ระเบียบบางเรื่องไม่เอื้อต่อการให้ความช่วยเหลือ โดยเราไม่ได้หวังให้ได้จนเต็มที่ ในสถานการณ์ที่การเงินของประเทศเป็นแบบนี้ แต่ต้องให้พอสมควร ไม่ใช่ให้สังกะสีแผ่นหนึ่งมูลค่า 10 กว่าบาท ให้กับครอบครัวหนึ่ง แบบนี้ไม่ใช่
“รัฐบาลชุดนี้เพิ่งเข้ามาก็จริง แต่ขับเคลื่อนโดยระบบราชการ เหมือนกับที่นายกฯพูดว่าไม่มีวันหยุด ทุกฝ่ายก็ไม่มีวันหยุด จึงขอให้มั่นใจว่าเรื่องน้ำท่วมในขณะนี้เราเอาอยู่ จะไม่เหมือนเมื่อปี 2554 เราพร้อมทุกอย่าง ทั้งการเตือนภัย การบริหารจัดการ การบูรณาการระหว่างส่วนราชการ เรามั่นใจว่าสามารถบริหารจัดการได้” นายโสภณกล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่า กรุงเทพฯจะไม่เกิดน้ำท่วมใช่หรือไม่ นายโสภณกล่าวว่า ไม่เหมือนเมื่อปี 2554 แน่นอน ในวันนี้ไม่ท่วม หมายความว่าเพราะมีการเตรียมการ การพยากรณ์อากาศ และการบริหารจัดการ เรารับมือได้ ยกเว้นจะมีภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ถ้าไม่มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น เช่น ฝนตกจนรับไม่ได้ก็จะไม่มีน้ำท่วมเกิดขึ้นอย่างที่ว่า แต่น้ำรอการระบายอาจมีบ้าง ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็ว แม้จะเกิดน้ำท่วมแต่ประชาชนรับรู้ได้เร็ว
เมื่อถามว่า จะไม่มีปัญหาในการทำงานระหว่างแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องใช่หรือไม่ นายโสภณกล่าวว่า ไม่มี กรมชลประทานและคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำไม่มีปัญหา