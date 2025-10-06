การเมือง

โรม ถามเดือด มือฟ้องเป็นทีมงาน เบน สมิธ หรือ ธรรมนัส ย้อนขู่ฟ้องไปทั่ว ป้องชาติหรือป้องใคร?

‘โรม’ ถามเดือด ‘ธรรมนัส’ ท่านถามผมรับงานใคร แล้วท่านรับงานใคร เหน็บกำลังไม่เข้าใจบทบาทตัวเอง เป็น ‘รองนายกฯ’ ควรปกป้องผลประโยชน์ชาติ ปราบปรามแก๊งคอล ร้องแหมใส่ ไม่น่าใช้ ‘ธนดล’ ชี้เป้า ปปง. ตรวจสอบสาวไปถึงเมีย ‘เบน สมิธ’ ลั่น ดูไม่ยากไปร่ำรวยจากไหน วอน ‘อนุทิน’ ปล่อยให้ฟ้องคนนู้นคนนี้ ไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาล

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ทนายความของ นายเบนจามิน สมิธ ยื่นฟ้องหมิ่นประมาท พร้อมยืนยันว่าเป็นคนละคนกับที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) แบน ว่า จริงๆ มีรูปที่บริษัทเทียนเทียนเวนเจอร์ประชาสัมพันธ์งาน ก็น่าเชื่อว่าเป็นคนเดียวกัน และ กลต. เป็นคนหยิบยกขึ้นมาเองในกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาฯ ดังนั้น มันไม่ใช่อยู่ๆ เป็นการนั่งเทียนดำเนินการกันไปเอง แต่มันมีข้อมูลเหล่านี้

“ตอนนี้ผมเริ่มเป็นห่วงท่านธนดลและท่านธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านอาจจะไม่ได้รู้จักคนที่ท่านคิดว่ารู้จักเพียงพอหรือไม่ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ ผมคิดว่าทางเขาก็มีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในการฟ้องร้อง แต่แหม ถ้าจะทำกันถึงขนาดนี้ไม่น่าใช้คณะทำงานของท่านธรรมนัสเลย เพราะท่านธรรมนัสเป็นรองนายกฯ รองนายกรัฐมนตรีควรจะปกป้องผู้ที่ออกมาทำเรื่องนี้ในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การกระทำของท่านในลักษณะแบบนี้มันอาจจะทำให้สังคมยิ่งเป็นห่วงว่า เอ๊ะ ท่านรองนายกรัฐมนตรีทำไมอยู่ๆ ต้องกระวนกระวายแบบนี้” นายรังสิมันต์กล่าว

นายรังสิมันต์กล่าวต่อว่า เรื่องนี้ไม่ได้ส่งผลดีต่อ ร.อ.ธรรมนัสและรัฐบาลนี้เท่าไหร่ แม้จะเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจก็ตาม ตนไม่อยากให้คนของรัฐบาลไม่ว่าใครก็แล้วแต่ เข้าไปเกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ตนตั้งคำถามด้วยความหวังดีต่อ ร.อ.ธรรมนัส ตนอยากจะเห็นนโยบายในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ แต่ถ้าเกิดว่า ร.อ.ธรรมนัส กระวนกระวาย กลายเป็นว่าใช้กลไก เครื่องมือของท่าน เพื่อผลประโยชน์ของบางคน ตนคิดว่าไม่ส่งผลดีต่อ ร.อ.ธรรมนัสหรือรัฐบาล

ADVERTISMENT

ตนติดว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องดำเนินการอย่างจริงจัง จริงๆ ชื่อภรรยาของนายเบนจามิน ที่ชื่อแคทลียา ดูไม่ยากว่าไปร่ำรวยมาจากไหน ไปซื้อหุ้นหลายบริษัท เต็มไปหมด เส้นทางการเงิน หน่วยงานอย่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ก็ต้องลงไปดู ลงไปตรวจสอบ เพราะเราอย่าลืมว่าสถานะของนายเบนจามินเป็นที่ปรึกษาของ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา แล้วตอนที่มีดำเนินการเพื่อขอสัญชาติไทย กระทรวงมหาดไทยก็ไม่เซ็นอนุมัติ และมีการส่งให้สันติบาลตรวจซ้ำ ดังนั้น ตนคิดว่า ร.อ.ธรรมนัสต้องทบทวนเหมือนกันว่าหน้าที่ของท่านกำลังทำอะไร

ผมทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ แต่ท่านธรรมนัสทำหน้าที่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของใคร บางทีก็ต้องคิดเรื่องนี้ให้รอบคอบ ผมไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวกับท่านธรรมนัส แต่คิดว่าท่านธรรมนัสอาจจะกำลังไม่เข้าใจบทบาทของตัวเองในฐานะรองนายกรัฐมนตรี” นายรังสิมันต์กล่าว

ส่วนที่มีการท้าให้เปิดหลักฐานออกมา เนื่องจากการอภิปรายแบบนี้ทำให้เสียหาย นายรังสิมันต์ ยิ้ม และกล่าวว่า ตนตั้งคำถามว่าไปรู้จักกับนายเบนจามินได้อย่างไร เขาไปนั่งเรือยอร์ชด้วยกัน ตนคิดว่าตนมีสิทธิที่จะตั้งคำถามลักษณะแบบนี้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอยู่แล้ว

“ผมคิดว่าท่านธรรมนัส ถ้าจะเสียหาย ก็เสียหายเพราะท่านทำตัวแบบนี้ ไม่ใช่เพราะผมถามท่าน” นายรังสิมันต์กล่าว

นายรังสิมันต์ ยังฝากถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ว่า เรื่องของ ร.อ.ธรรมนัส อยู่ภายใต้การนำของนายอนุทิน การปล่อยให้ ร.อ.ธรรมนัสไปทำเรื่องเสียหายขู่ฟ้องคนนั้นคนนี้ ไม่ได้ส่งผลดีต่อรัฐบาล การทำงานของตนเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ

หากท่านธรรมนัสขู่ฟ้องสื่อมวลชน นักการเมือง ต้องถามกลับไปว่าท่านทำเพื่อใคร ท่านถามว่าผมรับงานใครมา แล้วท่านล่ะรับงานใครมา และผมขอยืนยันว่านโยบายเริ่มปราบคอลเซ็นเตอร์ควรเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล” นายรังสิมันต์กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง