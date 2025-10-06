ชมสด! 6 ตุลา ห้วงแห่งความเงียบงัน ธงชัย ขึ้นเวที นักวิชาการดังร่วมเสวนาแน่น
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ห้อง ร.103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์มติชน ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนาหัวข้อ “6 ตุลา ห้วงแห่งความเงียบงัน” เนื่องในโอกาสเปิดตัวหนังสือ “ห้วงแห่งความเงียบงัน ภาวะลืมไม่ได้จำไม่ลง หลัง 6 ตุลา 2519” ผลงาน ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย วินิจจะกูล แปลโดย สุภัตรา ภูมิประภาส จากต้นฉบับภาษาอังกฤษ “MOMENTS of SILENCE : The Unforgetting of the October 6, 1976, Massacre in Bangkok”
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ เมื่อเวลาประมาณ 12.00 น. มีผู้ทยอยเดินทางเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง โดยจุดลงทะเบียนมีการตั้งจุดจำหน่ายหนังสือของสำนักพิมพ์มติชน และคณะรัฐศาสตร์ มธ. โดยประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อหนังสือ “6 ตุลา ห้วงแห่งความเงียบงัน” และหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ นักวิชาการ และนักกิจกรรมทางการเมือง รวมถึงอดีตคนเดือนตุลา เข้าร่วมรับฟังเสวนาด้วย อาทิ ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, นางสาวสุภัตรา ภูมิประภาส นักเขียน นักแปลชื่อดัง ผู้แปลหนังสือ 6 ตุลา ห้วงแห่งความเงียบงัน, นายตะวัน วัตุยา ศิลปินชื่อดัง เจ้าของผลงานภาพบนปกหนังสือ 6 ตุลา ห้วงแห่งความเงียบงัน, รศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, ผศ.ดร.ชาติชาย มุกสง, รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร, นายจรัญ หอมเทียนทอง อดีตนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, น.ส.ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล หรือมายด์ นักกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น
ในการนี้ ผู้บริหารในเครือมติชนให้การต้อนรับและร่วมรับฟังเสวนา นำโดย นางสาวปานบัว บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), นายปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บมจ.มติชน, นายวรศักดิ์ ประยูรศุข รองประธานและบรรณาธิการ กอง บก.ประชาชาติธุรกิจ, นายนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการ กอง บก.มติชน เป็นต้น
สำหรับกำหนดการเสวนา ดังนี้
13.00-13.30 น.สารพิเศษจาก ศ.(พิเศษ) ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (วิดีโอ)
13.30-14.30 น. เหตุการณ์ 6 ตุลา ในการรับรู้ของคนรุ่นใหม่เป็นอย่างไร? โดย สิรภพ พุ่มพึ่งพุทธ และรติศา วิเชียรพิทยา ดำเนินรายการโดย ผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ
14.30-16.00 น. ความทรงจำในความเงียบงันตลอด 49 ปี เป็นอย่างไร? และอะไรคือใจความสำคัญ
ของหนังสือเล่มนี้? โดย ศ.(กิตติคุณ) ดร.ธงชัย วินิจจะกูล, ผศ.ดร.เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง และ ดร.ปุรวิชญ์ วัฒนสุข ดำเนินรายการโดย นายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์
16.00-17.00 น. กิจกรรม “ตามรอยความทรงจำใน น.ธรรมศาสตร์” โดย ผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ
ทั้งนี้ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านยูทูบ ‘มติชนทีวี’ และเฟซบุ๊ก ‘มติชนออนไลน์’ ได้ตลอดเสวนา
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สทนช. แจง คอภ.ปรับระบายน้ำเพิ่ม ชี้ เขื่อนยังรับได้ ยัน ไม่หนักเท่าปี54
- ชาวชลบุรี ร้อง บก.ปปป. สอบนักการเมืองท้องถิ่น รังวัดที่ดิน รุกที่สาธารณะ
- ชงคนละครึ่งพลัส-แบ่งงานแผนบูรณาการเข้าครม.พรุ่งนี้ ส่วนเยียวยาน้ำท่วม รอสำรวจทั่วประเทศ
- กรมเจรจาฯ รับนโยบาย ศุภจี เร่งเจรจาปิดดีลเอฟทีเอ ไทย-อียู หลังพบเป็นคู่ค้าอันดับ 4