รมว.ยุติธรรม ถวายความเห็นประกอบ ฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ ทักษิณ ให้ สลค.แล้ว

รมว.ยุติธรรม ถวายความเห็นประกอบพระราชดำริ กรณีการขอพระราชทานอภัยโทษของ “ทักษิณ ชินวัตร” เพื่อส่งคืนให้ สลค. พิจารณาตามขั้นตอนแล้ว

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.68 พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงกรณีการขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีว่า  กรณีการขอพระราชทานอภัยโทษผู้ต้องคำพิพากษาให้รับโทษอย่างใดๆ หรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วจะทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวต่อพระมหากษัตริย์ ขอรับพระราชทานอภัยโทษ ก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 259  เรื่องนี้อดีต รมว.ยุติธรรมได้เคยเสนอเรื่องตามขั้นตอนไว้แล้ว

แต่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ รมว.ยุติธรรมคนใหม่ ถวายความเห็นประกอบพระราชดำริ ก่อนส่งเรื่องให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำความกราบบังคับทูลพระกรุณาต่อไป

พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ตนให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องให้เสร็จภายในกำหนด 3 วัน โดยวันนี้ปลัดกระทรวงยุติธรรมเสนอเรื่องการพิจารณาให้สำนักงาน รมว.ยุติธรรม และตนในฐานะ รมว.ยุติธรรมได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 261 โดยถวายความเห็นประกอบพระราชดำริ เพื่อส่งคืนเรื่องให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณานำความกราบบังคับทูลพระกรุณาตามขั้นตอนต่อไป

“ในส่วนความเห็นของ รมว.ยุติธรรมนั้นไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากเป็นเอกสาร ซึ่งมีชั้นความลับของทางราชการ จึงไม่สามารถเปิดเผยต่อสื่อมวลชนได้”รมว.ยุติธรรมกล่าว

