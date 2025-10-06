ผบ.ทอ. ลงนามตั้ง ทีมโฆษกกองทัพอากาศ ชุดใหม่ ‘พล.อ.ท.จักรกฤษณ์’ นำทัพ เน้นสื่อสารเชิงรุก
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พล.อ.อ.เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งทีมโฆษกกองทัพอากาศ ปี 2569 โดยบูรณาการนำทีมที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์โดยตรง เพื่อสื่อสารนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศสู่กำลังพล รวมถึงเพื่อประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองทัพอากาศ ประกาศแนวนโยบายการสื่อสารสาธารณะ เพื่อสะท้อนบทบาทของกองทัพอากาศไทยในศตวรรษที่ 21
โดยยึดหลัก “ข้อเท็จจริง ความโปร่งใส และความเข้าใจง่าย” พร้อมให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับสื่อมวลชนในฐานะพันธมิตรด้านข้อมูลข่าวสาร โดยมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง โฆษกกองทัพอากาศ ที่ปรึกษาโฆษกกองทัพอากาศ รองโฆษกกองทัพอากาศ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพอากาศ และคณะทำงานโฆษกกองทัพอากาศ เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ดังนี้
พล.อ.ท.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย รองเสนาธิการทหารอากาศ และโฆษกกองทัพอากาศ
สำหรับที่ปรึกษาโฆษกกองทัพอากาศ ประกอบด้วย พล.อ.อ.ประภาส สอนใจดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
พล.อ.อ.บุญเลิศ อันดารา ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ
ส่วนรองโฆษกกองทัพอากาศ ประกอบด้วย
-พล.อ.ต.เจริญ วัฒนศรีมงคล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ
-พล.อ.ต.จักรพันธ์ คงศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ
-น.อ.วีรชน นรานุต รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
-น.อ.วุฒิกร สุวารี เสนาธิการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
ผู้ช่วยโฆษกกองทัพอากาศ ประกอบด้วย
-น.อ.สุรินท์นาท เจริญจิตต์ นายแพทย์ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
-น.อ.หญิง มณฑกานต์ แสนสิงห์ชัย ประจำกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
-น.อ.หญิง จิรายุ ด้วงนุ้ย ประจำกรมกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
-น.ท.ณัฐนัย จันทร์เปล่ง หัวหน้าแผนกโครงการและงบประมาณ กองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ
-น.ท.หญิง ปพิชญา รำพึงกิจ หัวหน้าแผนกสื่อสารมวลชน กองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
– ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
– ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน
– ผู้บังคับการกองบิน
– ผู้บังคับการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9
คณะทำงานโฆษกกองทัพอากาศ ประกอบด้วย
– น.ท.พายัพ ศิรินาม อาจารย์กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
– น.ต.หญิง ศวลี เปล่งวิทยา รองหัวหน้าแผนกเผยแพร่ กองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
– น.ต.หญิง ณปภา มุ่งการ รองหัวหน้าแผนกสื่อสารมวลชน กองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
– น.ต.หญิง ปุณฑริก ดีเจริญ นายทหารวิทยาการ แผนกวิทยาการข่าวกรอง กองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ ช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
– เรืออากาศเอก ศิรส ฉายโอภาส นายทหารสื่อสารมวลชน กองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
– เรืออากาศเอกหญิง วัชรีภรณ์ สร้อยทอง นายทหารกิจการทูตทหารและศึกษาต่างประเทศ แผนกกิจการทูตทหารและศึกษาต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ
– เรืออากาศเอกหญิง มามุก ด้วงปรึกษา นายทหารบริหารทรัพยากร แผนกบริหารทรัพยากร 1 กองบริหารทรัพยากร สำนักบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
– เรืออากาศเอกหญิง กมลชนก โบว์สุวรรณ นายทหารกำลังพล สำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ
– เรืออากาศโท เอกวีร์ พิมพ์มีลาย นักบินประจำหมวด 2 ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน 604 กองบิน 6
– เรืออากาศโท ก้องฟ้า มงคลเสถียร นายทหารประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
– เรืออากาศโท จิรายุ โจทย์กิ่ง อาจารย์แผนกอำนวยการศึกษา กองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
– พันจ่าอากาศเอกหญิง ณฐอร โพธิสาร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์กำลังพล แผนกวิเคราะห์กำลังพล กองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ ช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
– พันจ่าอากาศตรี นันทวัฒน์ หลวงยศ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ แผนกปฏิบัติการ กองเฝ้าระวังทางอวกาศ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ
– นางสาว ธัษชา ธรรมมะภาธร เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
ทั้งนี้ ทีมโฆษกกองทัพอากาศ มีหน้าที่สร้างเสริมการรับรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน เข้าใจการปฏิบัติงานของกองทัพอากาศที่ถูกต้องตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ รวมทั้งการชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นข่าวสารที่สังคมสงสัย อีกทั้งสนับสนุนให้กำลังพลและครอบครัวมีส่วนร่วมในการสื่อสารกิจการสาธารณะ เพื่อนำไปสู่ความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อกองทัพอากาศอย่างยั่งยืนต่อไป โดยกองทัพอากาศเชื่อมั่นว่า การสื่อสารที่เปิดเผย การร่วมมือกับสื่อมวลชน และการเข้าถึงประชาชน จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกองทัพอากาศกับสังคมไทย พร้อมสะท้อนภาพลักษณ์ของกองทัพอากาศที่ทันสมัย มั่นคง และอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอ