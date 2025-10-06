มทภ.4 ปัดโดนรับน้อง เหตุปล้นทองสุไหงโก-ลก ชี้กำลังสืบมูลเหตุสร้างสถานการณ์ หรือหวังทรัพย์สิน

มทภ.4 ปัดโดนรับน้อง เหตุปล้นร้านทองในห้างดัง สุไหงโก-ลก ชี้ อยู่ระหว่างสืบสวนมูลเหตุ สร้างสถานการณ์-หวังทรัพย์สิน ยัน เป็น ผู้ก่อการร้ายนอกแถว
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดเผยถึงกรณีคดีเหตุคนร้ายบุกปล้นร้านทอง ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ในอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดปัตตานี เมื่อช่วงเย็น วันที่ 5 ตุลาคม 68 ว่า ให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องติดตามอยู่และเร่งสืบสวนมูลเหตุ เป็นการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ หรือเพื่อหวังทรัพย์สิน ส่วนกรณีทหารที่เข้าไประงับเหตุถูกยิงหลายนัดนั้น ขณะนี้ปลอดภัยแล้ว
เมื่อถามว่า การก่อเหตุครั้งนี้ รับ มทภ.4 คนใหม่หรือไม่ พล.ท.นรธิป กล่าวว่า ไม่เกี่ยวกันกับกรณีที่ตนเข้ารับตำแหน่ง มทภ. 4 พร้อมทั้งยืนยันขณะนี้เจ้าที่ทุกฝ่ายเร่งติดตามตัวคนร้าย ซึ่งเชื่อว่าเป็นกลุ่มเดียวกับผู้ก่อเหตุความไม่สงบที่อยู่นอกระบบสั่งการ