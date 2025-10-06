จ่อประชุมวิป 3 ฝ่าย กำหนดวัน-จัดสรรเวลาถกแก้รธน. รอหารือภายในภท. รับหลักการร่างใดบ้าง

‘วิปรัฐบาล’ เผยจ่อประชุม ‘วิป 3 ฝ่าย’ กำหนดวัน-จัดสรรเวลาถกแก้ รธน. ชี้ ‘ภท.’ จะรับหลักการใดบ้าง รอหารือที่ประชุมพรรคก่อน
เมื่อเวลา 13.25 น. วันที่ 6 ตุลาคม ที่รัฐสภา น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พรรค ภท.จะมีการเสนอให้ที่ประชุมมีการพิจารณาในสัปดาห์หน้าเลยหรือไม่ว่า จากการคุยกันในเบื้องต้นจะเป็นในสัปดาห์หน้า วันที่ 14-15 ตุลาคม แต่ในสัปดาห์นี้จะต้องมีการประชุมวิป 3 ฝ่ายกันอีกครั้ง เพื่อพิจารณาถึงเรื่องวัน เวลา และจํานวนชั่วโมงว่าจะมีการพูดคุยกี่วัน หรือจัดสรรเวลากันอย่างไร
เมื่อถามว่า ฝ่ายวิปรัฐบาลได้มีการไปประสานงานกับฝ่าย ส.ว.หรือไม่ น.ส.แนนกล่าวว่า มองว่าเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิก คงไม่สามารถไปประสาน หรือไปบอกอะไรได้ มีเพียงการให้รับทราบกันว่ามีวาระนี้ที่จะเข้าในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา สําหรับสิ่งที่วิปแต่ละฝ่ายจะประสานกันคงเป็นเรื่องของวันเวลาการประชุมสัปดาห์หน้าเท่านั้น
เมื่อถามว่า มีการประเมินท่าทีของสมาชิกรัฐสภาไว้อย่างไรบ้าง และเป็นไปได้หรือไม่ว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของทั้ง 3 พรรคการเมืองจะผ่านไปได้ทั้งหมด หากผ่านเฉพาะแค่ร่างของพรรค ภท.จะเกิดปัญหาหรือไม่ น.ส.แนนกล่าวว่า ตอบแทนใครไม่ได้ว่าร่างไหนจะผ่านหรือไม่ผ่าน ใครจะให้หรือจะไม่ให้ เพราะไม่ใช่แค่ร่างของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง สมาชิกรัฐสภากว่า 700 คน เราคงไม่สามารถไประบุหรือบอกได้ว่าใครจะโหวตอย่างไร เพราะทั้ง ส.ส.และ ส.ว.มีเอกสิทธิ์ในการโหวตอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า ได้มีการหารือกันภายในพรรค ภท.หรือไม่ว่าจะมีการรับหลักการของร่างใดบ้าง น.ส.แนนกล่าวว่า ยังไม่ได้พูดคุยกัน แต่เบื้องต้นน่าจะมีการพูดคุยกันวันที่ 7 ตุลาคมในที่ประชุม ส.ส.พรรค
เมื่อถามถึงการทําประชามติจะส่งผลต่อการรับหลักการวาระแรกของรัฐสภาด้วยหรือไม่ น.ส.แนนกล่าวว่า ต้องไปดูในเนื้อหาของแต่ละร่างอีกครั้ง วันนี้ก็มีการสอบถามกันในเบื้องต้น ทั้งในส่วนเนื้อหาและคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจจะต้องแปลกันแบบตัวอักษรต่อตัวอักษรว่าสุดท้ายแล้วจะมีผลอย่างไรบ้าง