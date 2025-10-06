สกลธี เปิดใจคัมแบ๊กปชป. เล่า 10 ปี หาประสบการณ์จนแกร่งขึ้น ลั่นถึงเวลา กลับมาฟื้นฟูพรรค

สกลธี คัมแบ๊ก ปชป. ยัน 10 ปี หาประสบการณ์จนแกร่งขึ้น ลั่นถึงเวลา กลับมาฟื้นฟูพรรค
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2568 นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยผ่านเฟซบุ๊กหลังกลับมาเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ว่า ผมได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เรียบร้อยแล้วครับ
นับแต่วันที่ได้ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ จนถึงวันนี้ก็เกือบ 10 ปีพอดี… เป็นการออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งทำให้ผมเติบโตขึ้นมากในทางการเมือง มีประสบการณ์เพิ่มขึ้น และแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม
ถ้าใครเคยอ่านบทสัมภาษณ์ของผมย้อนหลังไปเมื่อหลายปีก่อน… ผมให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า ถึงแม้ผมจะลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ แต่ซักวันหนึ่งผมตั้งใจจะกลับไปชดใช้บุญคุณของพรรค ที่เป็นจุดเริ่มต้นในชีวิตการเมืองของผม ได้ทำให้ผมได้เป็นผู้แทนราษฎรสมัยแรก
บัดนี้ผมคิดว่าถึงเวลาแล้ว… ที่ผมจะกลับไปช่วยฟื้นฟูพรรค ผมทราบดีว่า การจะไปสู่จุดเดิมของพรรคไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ผมมีความตั้งใจที่จะรวบรวมกลุ่มคนทุกรุ่น ที่มีความปรารถนาดีกับประเทศ และอยากเห็นประเทศเดินไปในทิศทางที่ดีขึ้น ช่วยกันขับเคลื่อนพรรคประชาธิปัตย์ให้เป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป
ผมกราบขอบพระคุณทุกแรงใจ และแรงสนับสนุนที่มีให้กับตัวผมนับแต่วันแรกที่เป็นผู้แทนราษฎร มาจนถึงวันนี้ก็เกือบ 20 ปีแล้ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การตัดสินใจของผมในครั้งนี้จะได้รับการสนับสนุนจากทุกคนเหมือนเดิมนะครับ
รักและเคารพอย่างสูงครับ
สกลธี ภัททิยกุล
6 ตุลาคม 2568