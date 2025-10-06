ส.ธุรกิจกลางคืน ร้อง ส.ว. ทบทวน พรบ.แอลกอฮอล์ หวั่นกระทบเก้าอี้ชายหาด ปมห้ามขายหากไม่มีใบอนุญาต
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ ส.ว. ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา และ นางประทุม วงศ์สวัสดิ์ ส.ว. รับหนังสือร้องทุกข์จากนางลิซ่า แฮมิลตัน ประธานสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนเมืองพัทยา กรณีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2568 มาตรา32 ห้ามสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายแอลกอฮอล์
นางลิซ่า กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการตามจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆ มีความกังวลกับกฎหมายดังกล่าว และอยากให้ภาครัฐทบทวน เพราะส่งผลกระทบทั้งผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว เนื่องจากจะนั่งดื่มแอลกอฮอล์ตามสถานที่ต่างๆไม่ได้ ยกตัวอย่าง เช่น เมืองพัทยาถ้านักท่องเที่ยวนั่งดื่มตามเก้าอี้ชายหาดก็จะถูกจับหรือปรับได้ หากฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่รีบแก้ไข นักท่องเที่ยวอาจนำไปสื่อสารจนเกิดความเสียหายได้ยิ่งในช่วงนี้ที่กำลังจะเป็นช่วงไฮซีซั่น อีกทั้งยังเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับผลประโยชน์ได้ด้วย ดังนั้น จึงอยากให้ทางวุฒิสภาช่วยแก้ไขปัญหา
ด้านนายพิสิษฐ์ ระบุว่า ตนจะรับเรื่องไว้ โดยจะส่งต่อไปยังนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา และนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย