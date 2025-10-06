อนุทิน พา ธรรมนัส ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า ไหว้องค์นรสิงห์ เสริมสิริมงคล

‘อนุทิน’ พา ‘ธรรมนัส’ ไหว้องค์นรสิงห์ บนตึกไทยฯ เสริมสิริมงคล
เมื่อเวลา 16.15 น. วันที่ 6 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม คณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (คอภ.) ครั้งที่ 1/2568 ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลแล้วนั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย พร้อม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า โดยนายกฯ นำ ร.อ.ธรรมนัส ขึ้นไปไหว้องค์นรสิงห์ ที่ตั้งอยู่บริเวณระเบียงของชั้น 2 ของตึกไทยคู่ฟ้า เป็นครั้งแรก เพื่อความเป็นสิริมงคล