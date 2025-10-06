ธรรมนัส ปัดตอบ ปมมอบ ธนดล ฟ้อง โรม กล่าวหา เบน สมิธ เชื่อมโยงคอลเซ็นเตอร์

ธรรมนัส ปัดตอบ ปมมอบ ธนดล ฟ้องแพ่ง โรม กล่าวหา เบน สมิธ เชื่อมโยงคอลเซ็นเตอร์
เมื่อเวลา 16.00น. วันที่ 6 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวกรณีที่มอบหมายให้ นายธนดล วัณณะฤทธิ์ ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ ยื่นฟ้องร้องดำเนินคดี นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ข้อหาหมิ่นประมาท โดยการโฆษณา โดยเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่ง 100 ล้านบาท จากกรณีอภิปรายกล่าวหา นายเบน สมิธ นักธุรกิจต่างชาติ อาจเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับขบวนการคอลเซ็นเตอร์ ว่า ว่า ขอให้ไปสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรี