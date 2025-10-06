จ่อชงครม. เคาะเยียวยาท่วม 6.1 พันล. 14 ต.ค.นี้ นายกฯ บี้ คอภ.เร่งจ่าย พร้อมตั้ง ธรรมนัส นั่งปธ.กก.ระบายน้ำ
เมื่อเวลา 16.15 น. วันที่ 6 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (คอภ.) ครั้งที่ 1/2568 ว่า วันนี้ในที่ประชุมได้มีการรับทราบสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆ มีทุกหน่วยงานประเมินมาแล้ว ว่ามีแนวโน้มลดลงเช่น เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นน้ำป่าไหลหลากที่มาในระยะสั้น โดยที่ประชุมได้มีการตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการระบายน้ำ โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน โดยให้มีการประชุมทุกสัปดาห์ โดยให้มีการประชุมทุกสัปดาห์และรายงานสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี ยังให้มีการมอบเงินอุดหนุนเยียวยา สำหรับครัวเรือน โดยมอบหมายให้นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดูแล
โดยข้อมูลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม-6 ตุลาคม 2568 มีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งสิ้น 685,554 ครัวเรือนโดยจะได้เยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,169.986 ล้านบาทโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการทำหนังสือเวียน และจะสามารถเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ในวันที่ 14 ตุลาคม
นายสิริพงษ์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรียังได้กำชับ เรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่าย โดยขอให้ทำโดยเร็วที่สุด ไม่ใช่ว่าท่วมปีนี้ ได้เงินปีหน้า รวมไปถึงยังมีข้อสั่งการเรื่องการระบายน้ำ โดยให้กรมชลประทาน คงการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา ไม่ให้เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนพระราม 6 และให้กรมชลประทาน เพิ่มการระบายน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก และเพิ่มการระบายน้ำที่ประตู ระบายน้ำมโนรมย์ให้เต็มศักยภาพ
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเครื่องผลักดันการระบายน้ำ และติดตั้งเครื่องเสริมการระบาย ในบริเวณคอคอด ให้เตรียมพร้อมทุกสถานีสูบน้ำ โดยให้เร่งสูบออกอ่าวไทยให้เหมาะสม เพื่อให้ตรงกับจังหวะที่น้ำทะเลลง