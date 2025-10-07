ลุ้นครม.เคาะวันนี้คนละครึ่ง-20 ล้านราย วงเงิน4.4หมื่นล.ลงทะเบียน20ต.ค.เปิดใช้ 29 ตุลา-รัฐเติมให้วันละ200

ลุ้นครม.เคาะวันนี้คนละครึ่ง-20 ล้านรายวงเงิน 4.4หมื่นล. ดีเดย์ลงทะเบียน20ต.ค. เปิดใช้ 29 ตุลา-รัฐเติมให้200บ./วัน
วันที่ 7 ตุลาคม นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)วันนี้ จะมีการเสนอโครงการคนละครึ่งพลัสให้ ครม.พิจารณาอนุมัติด้วย โดยกระทรวงการคลังจะเป็นผู้นำเสนอโครงการให้ ครม.พิจารณา หลักเกณฑ์จะเสนอเบื้องต้นไทม์ไลน์การลงทะเบียนจะเปิดให้ลง 7 วัน ผ่านแอพพ์เป๋าตัง จะเริ่มให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคมนี้ สำหรับร้านค้า และวันที่ 20-26 ตุลาคม
สำหรับประชาชนทั่วไป อายุ 16 ปีขึ้นไป จำนวน 20 ล้านคน หากอยู่ในระบบภาษีได้คนละ 2,400 บาท ส่วนประชาชนทั่วไปได้คนละ 2,000 บาท กำหนดให้ใช้จ่ายวันละไม่เกิน 200 บาท หากใช้ไม่หมดวันแรก สามารถใช้ในวันถัดไปได้ เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2568 รวมระยะเวลา 2 เดือน
ส่วนร้านค้าเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เสียภาษีไม่เกิน 15% หรือร้านค้าขนาดเล็ก ส่วนร้านค้าขนาดกลางเสียภาษีไม่เกิน 20% และร้านค้าขนาดใหญ่เสียภาษี ไม่เกิน 30% ยังไม่สามารถเข้าร่วมได้ เนื่องจากต้องการให้เม็ดเงินของโครงการลงถึงรากหญ้ามากขึ้น
ประเภทสินค้าใช้คนละครึ่งซื้อไม่ได้ ยังคงเหมือนครั้งที่ผ่านมา อาทิ แอลกอฮอล์ บุหรี่ หนังสือ เป็นต้น สามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องดื่ม อาหารและของใช้จิปาถะ รวมถึงจ่ายค่าโดยสารรถที่มีใบขับขี่สาธารณะ เช่น มอเตอร์ไซค์รับจ้าง แท็กซี่ แกร็บ รวมถึงร้านนวดสปา นวดเท้า ทำผม ทำเล็บ เสริมสวย ครั้งนี้ได้เพิ่มเข้ามาด้วย
“ทั้งหมดเป็นเกณฑ์เบื้องต้นเสนอ ครม. ส่วน ครม.จะพิจารณาตามเสนอหรือจะเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่ ต้องรอดูผลสรุปหลังประชุม ครม.วันที่ 7 ตุลาคมนี้” นายสิริพงศ์กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า วันที่ 7 ตุลาคม 2568 กระทรวงการคลังจะเสนอ ครม.อนุมัติโครงการคนละครึ่งพลัส กรอบ วงเงิน 4.4 หมื่นล้านบาท จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2569 วงเงิน 2.5 หมื่นล้านบาท และงบกลาง 1.9 หมื่นล้านบาท มีเป้าหมายเข้าถึงประชาชน 20 ล้านคน จะเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2568 ขยายวงเงินรัฐช่วยจ่ายสูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อวัน จากเดิมวันละ 150 บาทต่อวัน
สำหรับร้านค้าสนใจเข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป เข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดโครงการ คาดว่าจะมีร้านค้าเข้าร่วมมากกว่า 1 ล้านแห่ง จะขยายขอบเขตร้านค้าไปถึงนิติบุคคลขนาดเล็ก แบ่งเป็นกลุ่มนิติบุคคลจดทะเบียน 1.8 ล้านบาท และนิติบุคคลขนาด 30 ล้านบาท อยู่ในระบบภาษี รวม 5,500 ราย ครอบคลุมร้านบริการ อาหาร เครื่องดื่ม และบริการทั่วไป
“คาดว่าโครงการคนละครึ่งพลัส และการกระตุ้นใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครม.อนุมัติเพิ่มเงินให้ 2 เดือน รวมเป็น 1,700 บาทต่อคน จะครอบคลุมประชากร 33.5 ล้านคนจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อปลายปี สำนักงานเศรษฐกิจ การคลังประเมินนโยบายนี้จะส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจ 0.3-0.4% จากเดิมหากไม่ทำอะไรเลยเศรษฐกิจไตรมาส 4 คาดขยายตัวเพียง 0.3% เพราะเงินที่ประชาชนใช้จ่ายจะหมุนเวียนเข้าสู่เศรษฐกิจฐานรากโดยตรง ถือเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาล” นายเอกนิติกล่าว