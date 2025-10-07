อิ๊งค์ โชว์วิชั่น ยกเครื่องพท.-เปิดตัวส.ส.ล็อตแรก วันนี้ รุทธพล ส่งความเห็นทักษิณ ขออภัยโทษให้สลค. ยืนตาม’ทวี’ยกฎีกา ‘เบนสมิธ’ฟ้องโรมหมิ่นเรียก100ล.
วันที่ 7 ตุลาคม เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป พรรคเพื่อไทย (พท.) จะเริ่มต้นแคมเปญที่ชื่อว่า “ยกเครื่องเพื่อไทย ยกเครื่องประเทศไทย” มีการถ่ายทอดสดผ่านยูทูบ และเฟซบุ๊ก พรรคเพื่อไทย
โดยจะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค พท.รอบแรก และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค พท. จะแสดงวิสัยทัศน์ด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชนให้ร่วมติดตามกิจกรรมในครั้งนี้ผ่านทางเฟซบุ๊กและยูทูบของพรรค พท. นี่คือจุดเริ่มต้นอีกครั้งในการเดินหน้าใหม่ของพรรค พท. จะเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นพรรค พท. ที่จะยกเครื่องพรรคและยกเครื่องประเทศไทยไปพร้อมกัน เพื่อเดินหน้าต่อ ให้พร้อมทุกการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้พรรคได้รวบรวมทุกความคิดเห็นนำมาศึกษาและถอดบทเรียนที่จะปรับปรุงพรรคให้ดีขึ้น เพื่อให้พรรคการเมืองที่เป็นสถาบันการเมืองที่มีรากฐานมาอย่างยาวนาน ให้ประชาชนสามารถฝากความหวังได้มากขึ้นกว่าเดิม
ขณะที่พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) กล่าวกรณีการขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่า กรณีการขอพระราชทานอภัยโทษผู้ต้องคำพิพากษาให้รับโทษ เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วจะทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวต่อพระมหากษัตริย์ขอรับพระราชทานอภัยโทษ เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 259 โดยเรื่องดังกล่าวพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีต รมว.ยุติธรรม เคยเสนอเรื่องตามขั้นตอนไว้แล้ว แต่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้พิจารณาให้ รมว.ยุติธรรมคนใหม่ถวายความเห็นประกอบพระราชดำริก่อนส่งเรื่องให้ สลค.นำความกราบบังคับทูลพระกรุณาต่อไป
พล.ต.ท.รุทธพลกล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้ให้ปลัด ยธ.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องให้เสร็จภายในกำหนด 3 วัน โดยวันเดียวกันนี้ ปลัด ยธ.เสนอเรื่องการพิจารณาให้สำนักงาน ยธ. ตนในฐานะ รมว.ยุติธรรม ได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 261 โดยถวายความเห็นประกอบพระราชดำริ เพื่อส่งคืนเรื่องให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณานำความกราบบังคับทูลพระกรุณาตามขั้นตอนต่อไป ในส่วนความเห็นของ รมว.ยุติธรรมนั้นไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากเป็นเอกสารซึ่งมีชั้นความลับของทางราชการ ไม่สามารถเปิดเผยต่อสื่อมวลชนได้
รายงานข่าวแจ้งว่า รมว.ยุติธรรม ยืนยันตามความเห็นเดิมของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีต รมว.ยุติธรรม ที่เห็นควรยกฎีกา ของนายทักษิณ ชินวัตร ตามที่กรมราชทัณฑ์เสนอ ส่งผลให้นายทักษิณต้องถูกคุมขังในเรือนจำตามคำพิพากษาศาลฎีกา เป็นเวลา 1 ปี
ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ อดีตที่ปรึกษาด้านกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้รับมอบอำนาจจาก นายเบนจามิน สมิธ นักธุรกิจชาวต่างชาติ เดินทางมาเพื่อ ยื่นฟ้องคดี นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา พร้อมทั้งฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งเป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท
นายธนดลกล่าวว่า ในวันนี้มายื่นฟ้องหมิ่นประมาทจากกรณีที่นายรังสิมันต์อภิปรายในที่ประชุมรัฐสภา เมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา กล่าวหานายเบนจามินว่าเป็นแก๊งสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทำให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียง ศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้อง โดยจะนัดไต่สวนวันที่ 24 พฤศจิกายน
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) กล่าวว่า ไม่คิดว่าการที่นายรังสิมันต์อภิปรายจะเป็นการกล่าวหา เพราะนายรังสิมันต์อภิปรายในข้อเท็จจริง และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็มีความเกี่ยวข้องกับนายเบนจามิน และสิ่งที่น่าห่วงคือ ทนายที่ดําเนินการฟ้องร้องนายรังสิมันต์ เกี่ยวข้องกับ ร.อ.ธรรมนัส จึงอยากให้สังคมเป็นผู้ตัดสินว่าการดำเนินคดีเหมาะสมหรือไม่ ทั้งที่ทำหน้าที่ในการอภิปรายในสภา เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน